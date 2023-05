Scoppia la lite tra la ex di Jacobs e sua moglie. La Szabo denuncia: “presa per capelli”

Ha scelto i canali social per denunciare l'aggressione subita la ex di Marcell Jacobs

La Jacobs Academy Sport inaugurata a Desenzano, città bresciana del Basso Garda, è stato l’evento principale per la famiglia di Marcell Jacobs in questi ultimi giorni. L’inaugurazione della nuova pista di atletica è stata celebrata dal campione olimpico in compagnia dei suoi familiari più stretti. Ma quello che doveva essere un giorno da ricordare, oggi viene raccontato sulla stampa anche per altri motivi, dopo i fatti accaduti nelle ultime ore. L’evento infatti, è stato offuscato da un diverbio avvenuto tra la ex compagna di Jacobs, Renata Erika Szabo, e la moglie del velocista, Nicole Daza, durante il “Gardastars”, un evento che la famiglia Jacobs ha sostenuto e riportato sul Garda. Un diverbio che sarebbe finito con una aggressione vera e propria. Ma vediamo come sarebbero andati i fatti, anche se al momento, la vicenda è stata raccontata solo dalla ex di Jacobs, mentre sua moglie non ha commentato.

La lite e l’aggressione: il racconto di Renata Szabo

Secondo quanto riportato da Szabo sul proprio profilo Instagram, prima del diverbio non le è stato concesso l’accesso al cancello in quanto non aveva un permesso. In seguito, mentre parlava con il figlio Jeremy, la Szabo sarebbe stata aggredita dalla sua ex suocera. La situazione si sarebbe complicata maggiormente; la discussione infatti si sarebbe spostata in un ufficio privato, dove Daza avrebbe attaccato verbalmente Szabo, fino ad aggredirla tirandole i capelli. La ex compagna di Jacobs, Renata Szabo ha poi presentato una denuncia per aggressione nei confronti di Daza presso il Commissariato di Desenzano.

La famiglia Jacobs non ha commentato l’episodio. Tuttavia, questa non è la prima volta che Szabo e Jacobs si trovano al centro di una controversia. In passato, la Szabo aveva accusato Jacobs di non contribuire finanziariamente per il figlio Jeremy, ma queste accuse sono state respinte dall’atleta.

La situazione potrebbe ora finire in tribunale, ma questo incidente non ha offuscato l’entusiasmo di Jacobs e della sua famiglia per l’apertura della Jacobs Academy Sport e la celebrazione dell’evento “Gardastars”. Di certo però avrebbero voluto che si parlasse solo di questo e non di una lite arrivata alle mani tra due signore.