Indossa le Ali: a Salerno è nato un progetto importante per dare coraggio alle donne ￼￼

Indossa le Ali, il progetto nato a Salerno per aiutare le donne in modo concreto, non solo giuridicamente e psicologicamente ma anche fisicamente

Le donne hanno bisogno di coraggio, alcune hanno bisogno di donne che possano dare loro la forza di avere coraggio. Il progetto INDOSSA LE ALI nasce dalla volontà di aiutare, nel concreto, tutte quelle donne che stanno già affrontando un percorso di sostegno grazie all’associazione Sportello Rosa. A Salerno è nato un nuovo progetto, vi raccontiamo tutto con grande emozione. E’ nato dalla collaborazione tra il centro Come Una Piuma e l’associazione Sportello Rosa. E’ cucito sulle donne e potrete scoprirlo mese dopo mese, sorprendendovi, come è accaduto a noi, nel parlare con Antonietta Lamberti, responsabile del centro Come Una Piuma. E’ lei che ci ha spiegato cosa si può fare e di cosa si occupa da anni l’associazione presieduta dall’avv.Maria Gabriella Marotta e che ha sede legale in Salerno e conta altre sedi nella provincia. Sportello Rosa da anni si occupa di violenza di genere, della tutela delle donne, dei minori e delle pari opportunità, assiste le donne giuridicamente e psicologicamente e adesso anche fisicamente, con l’aiuto del centro Benessere “Come Una Piuma” che contribuisce con la propria professionalità a tale iniziativa.

Indossa le Ali per aiutare le donne in modo concreto

Il centro Benessere Come Una Piuma, di Antonietta Lamberti, situato in Via Luigi Guercio 279 a Salerno, opera da anni con grande successo sul territorio campano. Antonietta Lamberti ha desiderato occuparsi delle donne dalle Ali tarpate affinché possano riscoprire se stesse ed aumentare la propria fiducia verso una visione globale della vita più ampia e rosea. Il centro esegue un percorso studiato ed ideato per profondere un benessere fisico totale, attraverso una serie di rituali erogati da mani sapienti, facendo in modo che il benessere fisico si trasformi in un benessere interiore, un benessere dell’anima.

Ed è questo lo scopo ultimo del centro benessere: eliminare quelle tensioni fisiche elargendo una fiducia in sè che si trasformerà, automaticamente, in autostima e migliorando-potenziando in tal modo, la propria consapevolezza. Dal primo maggio 2023 e per tutti i primi lunedì dei successivi mesi, il centro Come Una Piuma, opererà in modalità “porte aperte”, accogliendo queste donne ed aiutandole nel percorso intrapreso di autodeterminazione affinché siano loro stesse autrici della propria rinascita.

“Sono anni che ci occupiamo del benessere fisico delle persone in modo professionale ed in questo momento non ci rivolgiamo solo alle donne che hanno aderito al progetto ‘INDOSSA LE ALI’ ma, soprattutto, a coloro che ancora sono indecise, sperando che questo messaggio possa giungere a loro e chiedere aiuto attraverso l’associazione Sportello Rosa che da anni lavora per la sensibilizzazione e prevenzione della violenza di genere con le professioniste e volontarie che ne fanno parte. Cercando di mettere in campo anche piccole iniziative che sono comunque gesti concreti per dire ‘ci siamo’” ha spiegato Antonietta Lamberti emozionata nel contribuire a dare coraggio alle donne.