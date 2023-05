La dolce ironia del marito di Benedetta Rossi: “E’ in premenopausa, è un periodaccio”

Marco prende in giro Benedetta Rossi dopo lo sfogo sul web

E’ Marco, il marito di Benedetta Rossi, a smorzare un po’ i toni dopo lo sfogo della food blogger. Nessuno conosce Benedetta Rossi meglio di lui, lavorano insieme ma soprattutto sa che è una persona semplice e che se si è lasciata andare esausta a quello sfogo contro critiche assurde, adesso sente anche tutto il peso di ogni parola detta. Marco la prende un po’ in giro, come fa spesso per farla sorridere, per rendere tutto più leggero. Lei è al computer, cerca di rilassarsi, attende la solita tisana della sera. E’ stata una giornata pensante per Benedetta Rossi, tutti hanno parlato del suo sfogo, l’hanno visto e commentato davvero tutti. Anche Antonella Clerici ne ha parlato, l’ha difesa iniziando la puntata di E’ sempre mezzogiorno con tutto il suo sostengo per lei contro i “gastrofighetti” che non apprezzano il tonno in scatola, la panna e tutto ciò che in cucina usano la maggior parte degli italiani, compresa Benedetta Rossi.

La dolce ironia di Marco, il marito di Benedetta Rossi

Marco si rivolge a Benedetta che cerca di rilassarsi sulla sua poltroncina, è pensierosa, non è stata una giornata semplice. “Per una volta che non te la prendi con me succede un casino… Voi pensate che di solito lei si sfoga con me e l’altro giorno non ero a casa e ha fatto lo sfogo sul web… E’ successo un casino ma pensate che vita che faccio io che me la devo sopportare tutti i giorni, tutti i giorni. Poi ‘sto periodo è proprio un periodaccio… Benedetta diglielo che adesso hai la cosa… com’è che si chiama? La premenopausa”.

Benedetta Rossi conferma che in questo periodo è poco tollerante e molto sensibile. Marco aggiunge: “Stai tranquilla che non se n’è accorto quasi nessuno del tuo sfogo, quindi, domani è un altro giorno e ricominciamo a vivere la nostra quotidianità serena, ok come al solito. Fai un lungo respiro ed è tutto ok”.

Non è finita, dopo averle preparato la solita tisana della sera Marco sbaglia tazza e lei glielo fa notare, così paragona sua moglie a Furio di Carlo Verdone, ma è un altro modo per rendere tutto un po’ più leggero e sorridere.