Michela Murgia si rasa i capelli ed emoziona tutti

Il video di Michela Murgia che si rasa i capelli dopo la caduta del primo ciuffo: "Sembra una festa"

Sorrisi, consapevolezze, voglia di condivisione. Lo ha detto Michela Murgia che c’è tutto un periodo per accettare che presto non ci sarà più ma che questo periodo sarà anche ricco di emozioni per tutta la sua famiglia e per le persone che le vogliono bene. E la prima condivisione inizia con il video del momento in cui si è rasata i capelli, poche ore fa. Un video che sembra una festa, tra sorrisi e occhi lucidi. Dopo la caduta del primo ciuffo di capelli, Michela Murgia ha deciso di farsi rasare interamente i capelli. E ha anche condiviso, quel momento che soprattutto per molte donne è spesso complicatissimo, con tutte le persone che la seguono. Le stesse persone che l’hanno ringraziata per quello che sta facendo e per come lo sta facendo. Pochi giorni fa in una lunga intervista al Corriere della Sera, la scrittrice ha rivelato di avere un carcinoma renale al quarto stadio. “La sardità dei miei capelli ha ceduto ed è caduto il primo ciuffo. Con l’ultimo barlume del taglio abbiamo girato i lanci social di ‘Tre ciotole’ (il suo ultimo libro, edito da Mondadori, ndr). Poi abbiamo fatto questo. Sembra una festa, lo so, ma con gli amici, mio figlio e il sole di fuori, che cos’altro poteva essere?”, ha scritto nella didascalia a corredo del video.

“Sei fantastica !!” le ha scritto Vasco Rossi in un commento sotto il video postato su instagram.

Tutto l’amore per Michela Murgia

Sotto il video sono centinaia i commenti: “Ti guardo e piango, per te, per me per tutt& quell& che passano questo. Però la tua capacità di cogliere TUTTO , ogni aspetto, ogni pensiero sono di grandissimo conforto. Vorrei conoscerti davvero per poterCI abbracciare. Vorrei credere in Dio per pregare in tuo favore. Spero che il tuo tempo sia ancora tanto, te lo auguro con tutta me stessa“. E altre testimonianze: “Anche per me è stato come un rito. Io, mio marito e i miei bambini (ora adulti). Al primo ciuffo che mi rimase in mano, rasoio e via. Qualche risata per sdrammatizzare, un po’ di magone…e grinta“.