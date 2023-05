Lino Banfi ha scritto la frase sulla lapide del suo pronipote morto suicida: le toccanti parole

E' molto forte il racconto di Lino Banfi a Verissimo. L'attore ha parlato della morte del suo nipote che si è tolto la vita gettandosi dal balcone

Per la prima volta in tv, Lino Banfi parla del dramma che la sua famiglia ha subito, lo ha fatto nella puntata di Verissimo del 14 maggio 2023. La morte prematura di un suo pronipote, che purtroppo si è tolto la vita. La notizia è stata data da tutti i mezzi di informazione dopo che Rosanna, la figlia di Lino Banfi e Lucia, ha condiviso un post sui social, per salutare suo cugino. Oggi Lino Banfi, racconta il dramma che la sua famiglia ha vissuto, e spiega che il suicidio del giovane, ha lasciato ovviamente tutti senza parole. Ma non se lo spiega, nessuno si spiega che cosa abbia portato il ragazzo a compiere quel gesto. “Io lo avevo chiamato pochi giorni prima, in occasione del suo compleanno, aveva fatto 18 anni, lo avevo anche preso un po’ in giro al telefono come si fa, gli avevo detto che adesso era vecchio…” ha detto Lino Banfi provando a raccontare a Silvia Toffanin che cosa è accaduto. “Lui singhiozzava, gli ho chiesto che cosa avesse, sono dispiaciuto perchè non sono venuto al funerale di zia Lucia e piangeva” ma io gli ho detto di non preoccuparsi, che erano venuto suo padre e il nonno. “Mi è rimasto impresso questo fatto, come se lui già in quei giorni…Lui ha fatto questo gesto, ha detto alla nonna che andava a studiare in terrazzo e poi si è gettato” ha detto Lino Banfi raccontando a Silvia Toffanin che cosa è accaduto.

Lino Banfi e il doloroso racconto a Verissimo

Lino Banfi ha poi spiegato a Silvia Toffanin che il giovane aveva manifestato la volontà di donare i suoi organi, semmai gli fosse successo qualcosa. E quindi l’attore adesso spera che qualcuno, potrà vedere con i suoi occhi. “I suoi genitori mi hanno anche chiesto di pensare alla frase da scrivere sulla lapide, volevano qualcosa di originale, che non fosse la solita frase che si usa. Io ho scritto una cosa un po’ così; spero che chi vedrà attraverso i tuoi occhi veda la vita in modo un po’ meno terrificante di come l’hai vista tu” ha spiegato Lino Banfi a Silvia Toffanin. “La cosa terribile del dopo è che tutti si danno delle colpe ma non c’è nessun colpevole. I suoi genitori sono devastati, si sono rivolti a delle associazioni per chiedere aiuto ed essere sostenuti. Cercano di condividere anzi condivivere, vivere insieme prima che accadano le cose, parlarne, aiutarsi” ha spiegato Lino Banfi, lanciando anche un messaggio importante al pubblico sintonizzato davanti alla tv.

Lino Banfi spiega che il ragazzino nell’ultimo periodo, era un po’ turbato per via degli studi e diceva che non ce l’avrebbe fatta a dare delle cose. “Forse si sentiva meno amato, ma sono tutte cause che si cercano ma noi non sapremo mai che cosa passava per il cervello di questo ragazzo” ha detto Lino Banfi che proprio prima di registrare la puntata di Verissimo è andato a trovare i suoi nipoti. “Ci sono dei lunghi silenzi, degli sguardi, con me un po’ di più perchè sono conosciuto, vedere piangere i familiari che si guardano chiedendo perchè l’ha fatto…Nessuno lo capirà mai e questo è il dilemma dei giovani, nessuno sa perchè accadono. Sono molto fragili” ha detto Lino Banfi. “Dicono che noi vecchi siamo fragili, non siamo noi fragili, noi siamo forti, sono questi ragazzi che sono fragili. Non giriamo la frittata, i fragili che siamo noi quindi cerchiamo di fare la forza a questi ragazzi fragili davvero” ha concluso Lino Banfi tra gli applausi dal pubblico di Verissimo.