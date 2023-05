Daniele Scardina, la prima foto dopo il malore: “Continua a combattere campione”

Il fratello di Daniele Scardina pubblica la prima foto dopo il coma, la strada è lunga

Da due settimane Daniele Scardina ha lasciato l’ospedale in cui era stato ricoverato d’urgenza dopo il malore, colpito da emorragia cerebrale. Era il 28 febbraio e da quel momento è stato suo fratello, Giovanni Scardina, a tenere aggiornati tutti sulle condizioni di salute del pugile. Pochi post, poche storie pubblicate solo quando c’era davvero qualcosa di importante da riferire. Daniele Scardina è poi stato operato alla testa, un intervento che gli ha salvato la vita ma quel malore ha stravolto tutto. Giovanni ha festeggiato il suo compleanno con accanto il fratello, era il suo desiderio più grande perché il timore che Daniele non ce la facesse era sempre lì. La foto che il fratello del pugile italiano ha pubblicato lascia un insieme di emozioni, ce l’ha fatta, era arrivato in ospedale in condizioni gravissime, operato d’urgenza per un’emorragia cerebrale ma la strada adesso è lunga, è in salita, è difficile. Dopo due mesi di coma farmacologico a Giovanni non interessa dire quali conseguenze ha riportato ma che Dio ha ascoltato le sue preghiere, le preghiere della famiglia, il resto verrà un po’ alla volta.

La prima foto di Daniele Scardina dopo l’emorragia cerebrale

“Non potevo ricevere regalo più bello: tenerti al mio fianco” scrive Giovanni, pubblica la foto di suo fratello, è la prima dopo il malore, dopo quel 28 febbraio scorso. Toretto ha la barba lunga, il volto è più magro, lo sguardo è il suo, da combattente, fiero, ma è anche quello di chi deve lottare tanto adesso, stringere i denti per tornare forte come prima.

“Dio ha ascoltato le mie, le nostre preghiere. Adesso sei qui con me e questo è il compleanno più bello con la foto più bella che possa desiderare. Continua a combattere campione! Dani sta bene, sicuramente la strada è ancora lunga ma la cosa buona e certa è che lui c’è. Grazie a tutti degli auguri e per starci vicino”