Christian De Sica attacca Francesco Paolantoni nudo per il Napoli ma è tutto così triste

E' amareggiato Francesco Paolantoni ma arriva anche il commento negativo di Christian De Sica

Francesco Paolantoni nudo per festeggiare il terzo scudetto del Napoli non ha fatto sorridere tutti, passano i giorni e le immagini del comico che passeggia sul lungomare della meravigliosa città campana coperto solo dalla pentola con pasta e patate creano ancora polemiche. Commenti duri nei confronti di Paolantoni, arriva anche Christian De Sica e forse si sta davvero esagerando, molto più di chi ha voluto festeggiare mantenendo una promessa fatta. “Tra quello, quello e quello c’è un periodo di oscurantismo stiamo tornando molto indietro” commenta Francesco Paolantoni in un video pubblicato sui social, sta per andare in onda come sempre con Fabio Fazio ed è chiaro il riferimento, sta accadendo di tutto. I fan gli dicono di non badare ai bacchettoni ma Paolantoni non si aspettava tutte le polemiche che non cessano dalla vittoria del Napoli e dalla sua promessa mantenuta. “La pasta e patate era con la provola perché quella era la scommessa…” prova a sdrammatizzare ma non gli va di essere al centro di questa polemica. Arriva Simona Ventura, gli chiede se l’hanno arrestato, anche lei prova a sdrammatizzare.

Christian De Sica perplesso dalla scelta di Francesco Paolantoni

Era una scommessa che Paolantoni ha pagato mettendosi nudo, c’è di peggio ma forse avrebbe dovuto evitare, pensare che poi sui social sarebbe accaduto di tutto. Forse l’attore comico che ci fa tanto ridere in tv non aveva pensato che anche qualche collega e altri l’avrebbero criticato. “Perché?” chiede De Sica pubblicando tra le storie l’immagini di Paolantoni nudo con la sua pentola di pasta e patate.

Quante polemiche! Perché non farle su altro impiegando in modo migliore forze e tempo. Ipocrisia? E’ Francesco che si è sentito dire di tutto a rispondere, lo fa sui social con la sua solita capacità di strappare un sorriso ma è triste davvero. Gli hanno scritto di vergognarsi, risponde anche a Fanpage, le sue parole sono sempre le stesse, rattristato da ciò che si è scatenato: “Una sciocchezza del genere è bastata a scatenare la parte più violenta di questa città. Non so se ridere o piangere. Tutto questo mi diverte e al tempo stesso mi rattrista. Mi hanno consigliato di cambiare città: “Sei la vergogna di Napoli”, mi hanno detto. A me?”.E poi è arrivato anche il commento di De Sica, poco fa, quella domanda sul perché Paolantoni l’abbia fatto. Magari una risata sarebbe stata la risposta più giusta evitando di innescare altri commenti negativi.