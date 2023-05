Harry e Meghan coinvolti in un drammatico incidente d’auto, così simile a quello di Lady Diana

Un drammatico incidente d'auto per Harry e Meghan Markel: erano inseguiti dai paparazzi, come Lady D

Un incidente d’auto ha coinvolto Harry e Meghan Markle, la coppia era inseguita dai paparazzi e vengono i brividi perché a tutti torna in mente il drammatico incidente in cui perse la vita Lady Diana. Harry e Meghan non erano soli, con loro anche la madre di lei. Il portavoce a Sky Tg24 ha raccontato la dinamica della macchina che si è schiantata. Erano letteralmente inseguiti dai paparazzi, in modo incessante, per più di due ore hanno continuato a fuggire e questo sembra abbia provocato molteplici collisioni coinvolgendo così altre auto anche pedoni e due agenti di polizia. Sembra la trama di un film ma è tutto vero, il portavoce ha aggiunto che Harry e Meghan Markle con la madre Dora erano di ritorno dall’evento a New York. Evento nel quale Meghan ha ritirato il premio “Woman of Vision”.

Incidente a New York per Harry e Meghan Markle

“Questo incessante inseguimento, durato oltre due ore, ha provocato molteplici collisioni che hanno coinvolto altre auto sulla strada, pedoni e due agenti del dipartimento di polizia di New York” queste le parole del portavoce.

Su Page Six si legge che Harry e Meghan sono ovviamente molto scossi, sconvolti dall’accaduto. L’incidente è stato definito “quasi catastrofico”. Erano le 22 e la coppia con la madre di lei aveva lasciato lo Ziefgeld Theatre a Manhattan, lì sarebbe iniziato l’inseguimento dei paparazzi, sembra che fossero addirittura in 12. Un cameraman avrebbe colpito un’auto e un altro avrebbe quasi investito un agente di polizia di New York. Ma perché tutto questo? E’ sconvolgente già solo ascoltare e leggere questa notizia proprio per il drammatico ricordo che tutti abbiamo della morte di Lady D, la madre di Harry e William d’Inghilterra.

“È iniziato con 12 paparazzi, poi è finito con quattro inseguimenti. La loro guardia del corpo ha fatto del suo meglio per seminarli”, ha sottolineato il portavoce al tabloid spiegando che in modo particolare la 66enne Doria Ragland, madre di Meghan, “era particolarmente terrorizzata”.

Eletta “Woman of Vision” per il suo sostengo verso le donne, Meghan aveva appena partecipato al primo evento pubblico dopo l’incoronazione di Re Carlo, cerimonia alla quale come sappiamo non ha partecipato.