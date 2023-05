Laura Pausini, la foto dei genitori che puliscono dopo l’alluvione in Emilia Romagna: “Esempio di vita”

Laura Pausini pubblica la foto dei genitori che puliscono dopo l'alluvione in Emilia Romagna, il suo grazie

E’ immenso il dolore di Laura Pausini per la sua Emilia Romagna, è la sua regione, lì vivono i suoi genitori, lì dove l’alluvione ha messo tutti in ginocchio. Laura Pasini è lontana dalla sua famiglia, dalla sua gente, dalla sua amata Solarolo ma resta in continuo contatto, attende tutti i dettagli per aiutare tutti nel miglior modo possibile. Sui social la cantante continua a rispondere a chi le chiede come aiutare, ringrazia tutti, chiede la massima attenzione e la riceve soprattutto quando pubblica le foto di un’amica e dei suoi genitori. E’ in ansia ma trova la forza in quella della mamma e del babbo. Dopo avere pubblicato la foto di una sua compagna di scuola, Elisa, con le gambe nell’acqua tra le strade di Solarolo, Laura Pausini pubblica lo scatto dei suoi genitori mentre puliscono il fan club. Era tutto allagato, la casa di Laura e quel posto che tanto ama.

I genitori di Laura Pausini ripuliscono dopo l’alluvione

Le notizie delle vittime, di chi ha perso la casa, di chi ha perso tutto, è devastante ma la cantante cerca l’ottimismo, la forza che trova nell’immagini dei suoi genitori. “Mamma e Babbo. 75+78 L’esempio di una vita. Grazie per averci insegnato a non arrenderci mai” è orgogliosa della sua famiglia, della sua terra ma il cuore resta in frantumi, c’è bisogno di fare tanto anche se foto come questa aiutano ad andare avanti.

Ieri la Pausini aveva invece scritto: “Questa è Elisa la mia amica e compagna di scuola, e questa è la mia Solarolo” intorno solo acqua, quella che non puoi fermare e che distrugge tutto ciò che incontra”.

“Tantissimi stanno aiutando, e molti, come me, vorrebbero aiutare ma si sentono impotenti perché dobbiamo giustamente lasciare che siano le forze dell’ordine a gestire tutto, come ci è stato chiesto. Ci sarà da ricostruire, riportare in vita speranza e case. Stiamo uniti anche da lontano”.

E’ uno dei suoi modi per tenere alta l’attenzione, Laura era in ansia come tanti: “Io vi terrò aggiornati come posso. Anche io come tanti di voi sono in attesa di comunicare con parenti e amici. Anche io come tanti di voi ho la mia casa e il mio fan club completamente allagati. Per fortuna quando ieri è successo tutto, erano vuoti. Vi aggiornerò anche sulla festa del fan club e ciò che succederà appena mi verranno date notizie. Forza Romagna terra mia. Ti amo”.