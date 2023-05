Luca Onestini la fa grossa: è bloccato in casa per l’alluvione a Bologna ma pensa alle sponsorizzazioni

Luca Onestini bloccato in casa per via dell'alluvione in Emilia Romagna fa le sue sponsorizzazioni social in modo discutibile: bufera social

Non è proprio piaciuto a nessuno l’atteggiamento che Luca Onestini ha avuto in queste ore. Va detto, non molto dissimile da tutti gli influencer che appaiono sui social tristi e amareggiati per quello che sta succedendo in Emilia Romagna e mettono il loro cuori spezzati on line tra una ADV di una crema abbronzante e una di un profumo…Luca Onestini però vive in Emilia Romagna, è rimasto bloccato in casa e sa quello che la sua terra sta provando.

Da lui quindi ci si sarebbe aspettato un atteggiamento ben diverso. E invece eccolo lì, l’ex concorrente del Grande Fratello VIP, mentre impugna i social e fa delle storie, prima parlando del fatto che sia costretto a stare in casa e poi di come comunque possa sfruttare questo tempo: giocando alle aste. Via con la nuova sponsorizzazione...

Un atteggiamento che tutti i follower hanno notato. E non si tratta di una questione di perbenismo, ma di essere ancorati alla realtà. Se proprio non puoi evitare di fare una sponsorizzazione, perchè quello è il tuo lavoro, puoi almeno non accostare il fatto che le strade siano chiuse, che ci sia il maltempo, a un’asta social per vincere dei premi? E’ la domanda che si pongono molte persone che seguono Luca. Alcune delle quali che lo seguivano. Perchè a detta di molti, con queste storie, ha superato il limite ed è per questo che in tanti, hanno anche smesso di seguirlo.

Luca Onestini la fa grossa: giusto condannarlo?

Non siamo nessuno per giudicare l’atteggiamento di Luca, non siamo nessuno per puntare il dito. Spesso si prova a non pensare a quello che sta accadendo per superare il dolore. Ma il problema è che qui sono state fatte delle storie, pensate, con delle frasi sul maltempo, e poi una pubblicità, mentre c’è gente che spala fango e che ha perso tutto. Sicuramente Luca nelle prossime ore ci stupirà, mostrando tutto il suo impegno per la terra che ama. Intanto però, uno scivolone è stato fatto.