Caterina Balivo: quando cucinerà la pizza in piazza e dove. C’è anche una guest star

Caterina Balivo mantiene la sua promessa ed è pronta a cucinare la pizza in piazza: ecco quando e dove lo farà, ovviamente a Napoli e non sarà da sola

Lo aveva promesso Caterina Balivo, aveva promesso che se il suo Napoli avesse vinto lo scudetto, avrebbe festeggiato cucinando la pizza in piazza per tutti. Ecco forse qualche tifoso si sarebbe aspettato una proposta diversa, magari un po’ più originale. Ma questo era il “voto” di Caterina Balivo e la conduttrice ha deciso di onorare la sua scommessa.

Ne ha parlato oggi, in diretta su Rai 1, nello studio di E’ sempre Mezzogiorno. Caterina Balivo ha suonato alla porta di Antonella Clerici qualche minuto dopo il mezzogiorno e poi è rimasta nello studio di Rai 1 a chiacchierare con la conduttrice ma anche a cimentarsi con la preparazione di alcune ricettine. In attesa poi del grande giorno, quello in cui preparerà la pizza in piazza per tutti. Ma quando e dove? Nella puntata di E’ sempre mezzogiorno di oggi, la Balivo ha rivelato tutto.

E poi ha confermato anche sui social quello che è l’appuntamento con tutti i tifosi del Napoli ma anche con i suoi fan che potranno vederla alle prese con la preparazione della pizza per tutti. Non sarà da sola, insieme alla Balivo ci sarà anche una guest star speciale e il tutto andrà in onda in diretta tv.

Caterina Balivo svela dove e quando farà la pizza in piazza a Napoli

PIZZA in piazza sia per lo #scudetto del Napoli, come promesso in tv da @francifialdini. Vi aspetto il 1 giugno h12.30 su via Partenope con Gino Sorbillo. Cara @antoclerici ho amato la tua altalena e la tua cucina 💕 pic.twitter.com/a5yXAwgJjW May 24, 2023

Il primo giugno quindi non prendete impegni. Tempo permettendo, non si sa mai con il clima impazzito di queste settimane, Caterina Balivo sarà a Napoli per la pizza in piazza e insieme a le ci sarà anche Gino Sorbillo.

Le immagini dalla puntata di E’ sempre mezzogiorno su Rai 1

Se non vi fidate del fatto che la Balivo possa preparare una buona pizza, non abbiate timore visto che al suo fianco ci sarà Gino Sorbillo, che invece di pizze se ne intende. E probabilmente ci saranno anche le telecamere di qualche programma che immortaleranno il tutto. Ma su questo, vi daremo conferme nei prossimi giorni.

Caterina Balivo ha mantenuto solo una promessa

I fan della Balivo però sono contenti a metà, visto che la conduttrice aveva fatto anche un’altra promessa a Le Iene per lo scudetto del Napoli. Per il momento ha mantenuto solo il “voto” fatto da Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera. Non è poco: appuntamento dunque al primo giugno tutti insieme in piazza per assaggiare questa pizza pensata dalla Balivo in onore della vittoria del terzo scudetto del suo Napoli.

1 giugno, via Partenope con Gino Sorbillo per una giornata di festa in piazza!