Angela favolosa cubista dopo Uomini e Donne tante serate ma anche problemi: senza soldi per mangiare

Dal successo di Uomini e Donne alle serate in discoteca: la vita di Angela Favolosa cubista, ancora serate ma anche problemi economici

Una lunga intervista a Fanpage.it quella che Angela favolosa cubista ( nome d’arte di Angela Troina), una delle partecipanti storiche di Uomini e Donne, ha rilasciato. Si guarda indietro nel tempo, ripensa agli anni difficili accanto a un marito che le ha fatto molto male, poi ricorda con il sorriso gli anni di Uomini e Donne e il successo arrivato grazie al programma di Maria de Filippi.

Ha viaggiato, ha fatto serate, si è sentita amata Angela Favolosa cubista e cerca di farlo ancora. Anche se non sempre è semplice, perchè i soldi sono pochi e far quadrare i conti non è facile.

La Favolosa cubista spiega e svela qual è il segreto del suo successo:

Lo posso dire? Le persone se ne devono fregare dei problemi. Inutile rovinarsi la vita rimuginando sulle difficoltà, sulla mancanza di soldi. Io me ne frego, la vita continua. Lo consiglio anche a te, non lavorare tanto, tanto, prenditi il tuo divertimento e futtitinni dei problemi.

Angela Favolosa Cubista oggi: com’è la sua vita

Nella sua intervista a Fanpage racconta anche come ha speso i soldi che ha guadagnato grazie al successo arrivato dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne:

Ho viaggiato tanto, sono andata in Svizzera, in Sardegna, ho girato tutta la Sicilia e tutta l’Italia. Ho fatto un sacco di serate. Forse mi chiamano di nuovo in Svizzera, perché sono rimasti contenti.

Guardandosi indietro nel tempo ha però ricordato anche di quando la vita con lei non era stata molto gentile. Purtroppo, come molte ragazze della sua età, si era sposata molto giovane, con la classica fuitina e suo marito, non era un uomo gentile, anzi. Era spesso anche violento. Una vita dura e un momento difficile durante il quale Angela, ha pensato a togliersi la vita, come ha raccontato anche in altre interviste.

Lo ribadisce anche nella sua chiacchierata con i giornalisti di Fanpage.it e racconta:

Ero disperata. Mio marito mi aveva buttato fuori di casa. Poi, mio nipote mi ha detto: “Sai che facciamo zia? Andiamo a ballare nelle discoteche” e tutti i sabati e le domeniche andavamo a ballare la musica “tecnico”, la musica house e mi divertivo. Bevevo la Gatorade, non mi sono mai ubriacata o drogata. È quello che dico ai giovani.

La favolosa cubista guarda al futuro con serenità nonostante i tanti problemi anche quelli di natura economica. Racconta nella sua intervista a Fanpage che spesso non ha neppure i soldi per farsi da mangiare, ma non si scoraggia:

A volte io non ho neanche i soldini per comprarmi da mangiare, però mi arrangio, tiro avanti lo stesso perché la vita è bella. Ne ho affrontati di problemi. E a un certo punto volevo dire basta, poi ho pensato che mica sono una bestia. Ma va! Non conviene. Decide Dio quando chiamarmi. Se ci sono persone che si sentono sole o sconfortate possono scrivermi su Facebook, io rispondo volentieri.

I suoi figli la aiutano come possono, poi c’è la sua pensione che è di soli 500 euro ma cerca di pagare le bollette, l’affitto della casa e di fare quello che può. Sempre con il sorriso, senza mai piangersi addosso. E senza uomini, perchè a quanto pare, dopo il matrimonio, Angela non ha mai più voluto saperne di cercare di nuovo l’amore, troppo segnata dalle sofferenze del passato.