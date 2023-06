Come sta Michelino? Paola Caruso pubblica uno scatto con suo figlio

Il piccolo Michelino è stato operato: Paola Caruso spiega sui social come sta

Paola Caruso torna a sorridere e anche a sperare che il suo bambino possa presto tornare a camminare anche senza tutore, dopo il dramma vissuto mesi fa in Egitto; l’ex Bonas di Avanti un altro, nelle ultime ore ha pubblicato sui social uno scatto insieme al figlio Michele, che di recente è stato operato per poter tornare a camminare senza il tutore. “La strada è lunga….ma insieme ce la faremo“, ha scritto la showgirl su Instagram.

Pochi giorni fa la Caruso aveva anche ringraziato, sempre sui social, tutti i medici che avevano deciso di provare a salvare il suo bambino che altrimenti sarebbe stato costretto a camminare per tutta la vita con un tutore.

Grazie al suo racconto nello studio di Verissimo, la Caruso era riuscita a trovare dei medici in Italia, pronti a dare una mano al piccolo. E anche per questo, sempre sui social, la Caruso ha ringraziato Silvia Toffanin.

Il dramma di Paola Caruso e del piccolo Michelino-Ultimenotizieflash.com

La storia del piccolo Michelino

Paola Caruso aveva parlato per la prima volta della malattia del figlio a Verissimo. “Eravamo in vacanza in Egitto, quando a Michele è venuta la febbre. Gli ho dato dei medicinali, ma la febbre non passava, allora ho chiamato un medico. ll dottore ci ha consigliato di fargli una puntura per far passare la febbre. L’iniezione gli ha lesionato il nervo sciatico”. Un vero e proprio dramma che aveva sconvolto anche tutto il pubblico di Verissimo che in tv aveva ascoltato le parole della donna.

La showgirl, tornata a Verissimo, aveva spiegato di aver deciso di far operare il figlio: “Oggi ho una sola possibilità che mio figlio torni a camminare senza il tutore ed è l’intervento. Ho deciso di farlo operare, altrimenti condanno mio figlio a una vita con il tutore. Farà l’intervento in Italia con un’equipe di medici italiani”. Pochi giorni fa sempre sui social, Paola aveva quindi mostrato una foto di suo figlio dopo l’operazione che a quanto pare, è andata bene.

Adesso bisogna solo aspettare. E noi ovviamente ci auguriamo con tutto il cuore che il piccolo possa presto stare meglio e che torni a camminare come prima dell’incubo che ha vissuto.