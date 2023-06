Home » News dal mondo » Il figlio di Paola Caruso torna a scuola dopo l’operazione: “Ho fatto le scelte giuste” News dal mondo Il figlio di Paola Caruso torna a scuola dopo l’operazione: “Ho fatto le scelte giuste” Stefania Longo Finalmente il figlio di Paola Caruso è tornato a scuola, dopo mesi dal drammatico incidente e dopo l'operazione

Come sta il figlio di Paola Caruso, come sta il piccolo Michele? Continuano a chiederselo i follower della Caruso, continuano a farle domande. Ancora una volta lei risponde mostrando le foto del suo bambino, le immagini, brevi video del ritorno a scuola di Michelino.

Il figlio di Paola Caruso è tornato a casa, la sua mamma lascia intendere che negli ultimi mesi non era più tornato all’asilo, non era più tornato dai suoi piccoli amici. Dopo l’operazione qualcosa è cambiato, forse adesso Paola piò davvero sperare che il suo bambino torni a camminare come prima di quel drammatico incidente.

Michelino alla sua mamma: “Sto volando”

E’ dolcissima la voce del piccolo Michele che gioca su un tappeto di nuvole con una sua piccola amica. La sua mamma non gli fa mai mancare il divertimento a cui tutti i bambini hanno diritto, la gioia, i giocattoli, i momenti felici con lei e con gli altri bimbi della sua età. “Sto volando” urla il piccolino che negli ultimi mesi ha fatto tanto preoccupare la sua mamma.

Come sta il figlio di Paola Caruso?

L’intervento è andato bene, Paola Caruso ha di recente confidato che spera davvero che insieme ce la faranno, che il suo bambino tornerà a camminare come prima. Per il momento l’impressione è che il bimbo abbia ancora il tutore alla gamba ma bisogna attendere, c’è da fare tanta fisioterapia, a questo entrambi erano già preparati.

Michelino torna a scuola

Questo è un passo importante, sono emozioni fortissime che oggi hanno unito ancora una volta Paola Caruso e il suo piccolo ometto. Lei ha versato tante lacrime ma adesso è venuto il momento di tornare a sorridere e di essere un po’ più serena. Ha fatto tutto quello che poteva fare e sui social finalmente scrive di avere fatto tutte le scelte giuste.

“L’emozione sul tuo volto amore mio di tornare a scuola dopo mesi mi riempie il cuore di gioia… e mi fa capire che ho fatto tutte le scelte giuste nella mia vita… perché siamo io e te“.

Questa volta Paola Caruso non ha dubbi, sa di avere agito solo e sempre per amore del suo bambino. E’ tornato a scuola, dopo mesi, è tornato a sorridere felice, emozionato, come la sua mamma.

Paola Caruso ha raccontato il suo dramma in Egitto

Ha raccontato tutto più volte a Verissimo, sostenuta da Silvia Toffanin. Ha confidato i suoi sensi di colpa per quella siringa fatta da un medico. La strada è ancora lunga ma tutto sembra volgere al meglio per Paola e suo figlio.