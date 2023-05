Paola Caruso chiede preghiere, il piccolo Michele operato: “Forza amore mio”

Il figlio di Paola Caruso è stato operato. Adesso c'è bisogno di tante preghiere e riabilitazione

Paola Caruso era terrorizzata dall’operazione di suo figlio Michele ma adesso insieme hanno fatto un altro passo avanti. Michelino è stato operato, l’intervento è riuscito e adesso Paola Caruso chiede preghiere per il suo bambino. Questa era l’unica speranza per suo figlio, l’unica per avere una possibilità di tornare a camminare come prima. La showgirl ringrazia tutti e più di tutti chi ha reso possibile l’operazione, chi ha reso realtà la speranza di Michele di camminare. Un enorme grazie è per Silvia Toffanin, è evidente che la conduttrice di Verissimo le ha dato un aiuto concreto, le è stata accanto dalla prima intervista ad oggi e non solo in televisione. “Per essermi stata accanto in tutto questo percorso, per avermi dato la forza e il supporto per affrontare tutto questo” scrive Paola Caruso per la Toffanin aggiungendo il grazie ai medici, a chi ha operato suo figlio con tanta professionalità, umanità e rispetto.

Paola Caruso ringrazia il Gaslini di Genova

E’ all’ospedale Gaslini che ha portato Michele per l’operazione. Dalla foto che mostra Paola sono già di ritorno a casa, sono in auto, sorridenti, pieni di gioia perché la speranza che il bambino possa riprendere del tutto la funzionalità della gamba è forte. Per la Caruso più forte di tutto e di lei è il suo bambino. Adesso servono le preghiere ma serve anche il tempo e la fisioterapia e il piccolino deve metterci tutto il suo impegno.

Dopo l’intervento tacciono tutti coloro che avevano pensato che Paola Caruso stesse inventando tutto solo per visibilità. Invece, è tutto vero, quando lei e suo figlio erano in vacanza in Egitto un medico per abbassargli la febbre alta gli ha fatto un’iniezione che non avrebbe dovuto fare creando anche un danno al nervo. Con il ritorno in Italia, le varie visite, le cure, il passare del tempo la situazione non era migliorata e per Michelino l’unica possibilità era l’operazione. Un intervento delicato che si è concluso nel modo migliore.

Di certo Paola Caruso nelle prossime puntate sarà i nuovo ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e potrà raccontare come è andata, come sta suo figlio. Speriamo senza più lacrime.