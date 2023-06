Home » News dal mondo » Davide Maggio vs Emma parte 2: la cantante accusata di sessismo non risponde News dal mondo Davide Maggio vs Emma parte 2: la cantante accusata di sessismo non risponde Luisella Bianchi Punzecchia Emma il giornalista Davide Maggio: ecco che cosa ha da ridire sulla canzone Taxi sulla luna e non solo

Si consuma la seconda parte dello scontro neppure troppo a distanza tra Davide Maggio ed Emma Marrone. Nell’edizione 2022 del Festival di Sanremo, si parò molto, moltissimo di alcune delle dichiarazioni fatte dal giornalista che nel commentare uno dei look di Emma durante la kermesse canora, disse una frase che la cantante reputò molto offensiva, tanto da dedicare diversi post al tema. Una frase sessista che fece il giro dei social e conquistò pagine e pagine di giornalisti, pagine di siti web e creò una vera e propria ondata di indignazione sui social. A un anno e mezzo di distanza da quel momento, Davide Maggio punta il dito contro la Marrone.

La colpa di Emma sarebbe quella di aver accettato di duettare con Tony Effe, nel brano Taxi sulla Luna, una canzone che nel test conterrebbe citazioni e frasi sessiste, frasi contro le donne, come il giornalista fa notare. Ed è per questo che Maggio, dedica un post alla Marrone e le chiede spiegazioni. Arriveranno? Per il momento Emma non ha avuto nulla da dire.

L’attacco di Davide Maggio a Emma Marrone

La frase incriminata di Davide Maggio su Emma Marrone

Dopo aver ascoltato il brano di Emma, Davide Maggio ha dunque postato questa storia sui social ( che è stata poi subito ripresa anche da Dagospia):

Sarebbe interessante sapere cosa ne pensi Emma Marrone del ‘c*lo giga’. Sì, il c*lo giga del nuovo singolo che il rapper Tony Effe canta proprio con la cantante salentina. Un singolo che puzza di sessismo. La cantante che, strumentalizzando un semplice consiglio di stile, gridava al bodyshaming nei confronti di chi le suggeriva (io) di evitare calze a rete su delle gambi importanti, non si fa problemi a prestare la propria voce in un pezzo dove, stavolta si, c’è poco spazio per le interpretazioni

La canzone di Tony Effe ed Emma: frasi sessiste?

Le calze a rete di Emma Marrone a Sanremo

Ma che cosa dice la canzone di Emma e Tony Effe? La frase che immaginiamo sia finita nel mirino di Davide Maggio è la seguente:

Martina o Vanessa? Non mi ricordo mi gira la testa. La porto a casa, le faccio la festa. Mezzo dolce, mezzo gangsta. Due ore di fila, che bella vita. Fa waka waka come Shakira. È piccolina, ma ha un c*lo giga. È brava a letto ma pure a FIFA

Per il momento la cantate he preferito non rispondere ma immaginiamo che presto potrebbe arrivare anche la replica dopo le parole di Davide Maggio, difficile che la Marrone si lasci accusare in questo modo senza dare una sua spiegazione.