Chiara Ferragni in lacrime: "non posso dirvi tutto ma è un periodo molto doloroso privatamente" Aurora Gentile Chiara Ferragni non può dire tutti i motivi per cui sta male ma in lacrime confida che è nel privato la sua sofferenza più grande, è un periodo molto doloroso

Chiara Ferragni sta male e non ha più voglia di nasconderlo, sarà strategia o meno quella di mostrare parte del suo dolore sui social ma le sue lacrime sono vere, altrimenti sarebbe davvero una grande attrice. E’ da quando è tornata da New York, da oggi, che Chiara Ferragni una storia dopo l’altra sta tirando fuori ciò che sente. Non dirà tutto, non può raccontare, non le va di farlo ma precisa che si riferisce soprattutto alla sua vita provata, quindi, a Fedez. Sottolinea che è un periodo di me*** e poi spiega che non è solo per “la cosa pubblica” ma è nel privato che c’è il dolore più grande. Lo sanno tutti che Fedez è andato via di casa e nei commenti sui social Chiara Ferragni ha detto che la separazione non è stata una scelta sua. Forse lei non avrebbe mai voluto arrivare a questo ed è ai suoi figli che adesso si appoggia continuando a sorridere per loro.

Chiara Ferragni in lacrime sui social

Per qualcuno Chiara Ferragni sta riuscendo nell’intento di spostare l’attenzione sul caso pandoro e gli altri problemi o errori che le sono piombati addosso, ma lei parla dei suoi bambini, di quanto essere genitore in questo momento le sta salvando la vita, di quanto sta soffrendo nella sua vita privata e che non sempre riesce ad essere positiva.

Sono andata a prendere i bimbi a scuola e poi siamo andati al luna park che è una delle attività che mi piace fare di più con loro, portarli al parco, sul trenino, così al Luna Park. Ed è stato bellissimo il momento in cui li ho visti, veramente in questi momenti essere genitori ti salva un po’ la vita, veramente. Poi stavo leggendo e un po’ rispondendo ai vostri commenti sul mio ultimo post. Voglio farlo di più, assolutamente, quindi cercherò di rispondervi sempre di più. Tutti mi hanno chiesto di questi meeting a New York. E un progetto nuovo, nuovissimo per me, una cosa che non ho mai fatto prima e sono andati molto bene. Quindi dita incrociate per questo progetto che si saprà fra qualche mese, cioè fra qualche mese se andrà tutto bene ve lo dirò in maniera ufficiale, quindi dai, in tutta questa me*** di questo periodo spero che ci siano anche delle cose belle, delle cose nuove per darmi anche nuovi stimoli

Poi un’altra storia, Chiara Ferragni vuole precisare che sta parlando anche e forse soprattutto della separazione da Fedez.

E quando dico me*** non dico solo per la cosa pubblica, ma perché è un periodo veramente doloroso privatamente, di cui cerco di non parlare più di tanto. Però è pesante e quindi capitemi se ogni tanto pubblico meno, se ogni tanto sono un po’ nei miei pensieri eccetera. Cioè faccio, faccio quel che posso, cerco di fare sempre quello che posso e a volte sono più in up e a volte sono più in down. E non so, penso sia giusto anche farvi vedere questa parte. Cioè non posso dirvi tutto, non posso raccontarvi tutto. Non mi va neanche di dirvi tutti i motivi per cui sto male. Però penso sia giusto non fingere che tutto vada bene, che io sia felice come una Pasqua e forte. A volte vorrei essere meno forte essere solo più serena”.