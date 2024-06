Home » News dal mondo » Le parole di Federico Quaranta per Antonella Clerici: “i veri amici sono pochi” News dal mondo Le parole di Federico Quaranta per Antonella Clerici: “i veri amici sono pochi” Aurora Gentile Sui social la dedica di Federico Quaranta ad Antonella Clerici emoziona lei e fa capire tanto al pubblico

Sono rare le dediche di Federico Quaranta sui social ma ad Antonella Clerici oggi riserva un posto speciale nei suoi post. Federico Quaranta sceglie una delle tante foto scattate con la conduttrice nei programmi tv che hanno condiviso insieme, uno su tutti La prova del cuoco. Li rivedremo ancora insieme, rivedremo il conduttore accanto ad Antonella Clerici proprio come un tempo perché lei lo ha scelto per la prossima stagione di E’ sempre mezzogiorno. Non si conosce ancora il suo ruolo, di cosa si occuperà esattamente e se parteciperà a tutte le puntate, ogni giorno. C’è chi dice che prenderà il posto di Lorenzo Biagiarelli ma noi non lo immaginiamo alla lavagna. Attenderemo e sapremo ma intanto oggi Quaranta celebra l’amicizia, quella con Antonella Clerici. E’ a lei che dedica parole bellissime proprio come più volte la conduttrice Rai ha fatto per lui elogiando le sue qualità.

Le parole di Federico Quaranta per Antonella Clerici, la dedica per la loro amicizia

Questa volta però Federico Quaranta entra nella sfera privata, non ci sono solo i complimenti e i grazie per una collega, c’è molto di più, c’è via vera ed è bellissimo che sui social si dica anche questo, che i personaggi famosi mostrino anche questo, perché è vero che l’amicizia vera è cosa rara ma esiste.

“L’amicizia è sempre una dolce responsabilità, mai un’opportunità” e Federico fa prima una citazione, poi svela:

I veri amici sono pochi, ma in essi troviamo un mondo intero di affetto, comprensione e supporto. Celebriamoli e teniamoli stretti, perché sono loro che rendono la nostra vita veramente ricca e significativa

Non ha bisogno di taggare Antonella Clerici, pubblica una delle loro foto insieme in tv, entrambi sorridenti, fieri del loro lavoro, consapevoli di potere contare uno sull’altro ma lei ha sempre creduto in lui e l’ha spinto a volare altro consapevole del suo talento, della sua preparazione. Pochi come Federico Quaranta in tv e lei lo sa bene.

E’ un periodo difficile per Antonella, presto passerà ma niente come la famiglia e gli amici riescono a darle in questo momento la giusta serenità per attendere che tutto passi davvero. Non vediamo l’ora di vederli di nuovo insieme Antonella e Federico, come un tempo e chissà con quali novità.

Con un cuore e ripostando la dedica Antonella Clerici ha risposto all’amico senza dire altro.