Perchè negli ascensori c’è sempre uno specchio?

Perchè negli ascensori spesso ci sono gli specchi?

Vi siete mai chiesti come mai, spesso nell‘ascensore c’è uno specchio? Di certo lo avrete notato, soprattutto in quest’era, l’era dei selfie, che spesso vengono scattati proprio dentro agli ascensori. Gli specchi negli ascensori, sono presenti, da ancor prima che i cellulari fossero inventati, per chi chiaramente la ragione non è in nessun modo legata alle diavolerie moderne…E allora torna di nuovo la domanda: perchè negli ascensori ci sono gli specchi? Gli specchi negli ascensori sono solitamente presenti per diverse ragioni. Effetto psicologico: gli specchi creano l’illusione di uno spazio più grande e possono dare una sensazione di comfort ai passeggeri, specialmente in ascensori di piccole dimensioni. Per chi soffre di claustrofobia ad esempio, uno specchio può essere molto utile per far sembrare l’ambiente più accogliente e grande.

Un’altra ragione: motivi di sicurezza. Gli specchi possono aiutare i passeggeri a vedere se c’è qualcuno alle loro spalle quando l’ascensore si apre. Ciò può prevenire incidenti o situazioni potenzialmente pericolose. E ancora, motivi legati all’Estetica: gli specchi possono migliorare l’aspetto degli ascensori, rendendoli più moderni ed eleganti. Controllo di sicurezza: gli specchi possono anche essere utilizzati dai tecnici di manutenzione per controllare l’interno dell’ascensore e verificare eventuali problemi o malfunzionamenti. E poi c’è l’ansia: il fatto di potersi guardare allo specchio, di guardare magari anche gli altri allo specchio, genera l’illusione che il tempo trascorso in ascensore, possa passare più in fretta. Non dobbiamo infatti pensare ad ascensori che viaggiano per 4 o 5 piani. Nelle grandi città infatti, si può arrivare a dover passare anche molto più tempo in un ascensore, dovendo magari raggiungere il ventesimo o il trentesimo piano…Un altro motivo è l’inclusività: lo specchio aiuta la persona che sta sulla sedia a rotelle, ad esempio, con le manovre. Chi usa la sedia a rotelle ha meno difficoltà con la retromarcia, potendo guardarsi allo specchio.

In generale, l’uso degli specchi negli ascensori è un’aggiunta utile che può contribuire alla sicurezza e al comfort dei passeggeri, oltre a fornire un valore estetico aggiunto.