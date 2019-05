Anche Guendalina Tavassi contattata da Lorenzo Coppi: dai social rivela i dettagli

Nella rete di Pamela Perricciolo e company, immischiata con la sedicente famiglia Coppi, sarebbe potuta cadere anche Guendalina Tavassi. L’ex gieffina non ha mai parlato fino a questo momento ma ha conservato tutte le prove che dimostrano quello che oggi rivela: 9 anni fa Lorenzo Coppi ( che sarebbe lo stesso Coppi che ha contattato Sara Varone e Alfonso Signorini) aveva provato a contattare anche lei tramite Fb. La Tavassi, che ha raccontato questa vicenda sui social, al momento non ha fornito molti dettagli. Ha mostrato alcuni screen delle conversazioni che ci sono state tra lei e Lorenzo Coppi e ha subito chiarito che lei non è mai caduta in questa trappola. A chi le ha chiesto come mai non lo abbia detto fin da subito ha risposto dicendo che in questi anni lei ha in qualche modo indagato per capire chi si nascondesse dietro a quel profilo. Potrebbe dire qualcosa nei prossimi giorni? La Tavassi, per il momento, non ha aggiunto altro ma immaginiamo che avrà modo magari di raccontare altri dettagli su questa storia da Barbara d’urso, sempre che ci sia ancora spazio per questo tema.

GUENDALINA TAVASSI CONTATTATA 9 ANNI FA DA LORENZO COPPI

Una cosa è certa, Guendalina ha continuato la sua vita e non è si è lasciata imbambolare dal bel dottore Coppi figlio di magistrato che lavorava in giro per il mondo. E lo ribadisce sui social dove ha mostrato ieri sera, e anche questa mattina, alcune prove dei suoi contatti virtuali con questa persona che, come avrete capito, non esiste.

Ricordiamo che Lorenzo David Coppi, in questa strana vicenda, faceva parte della stessa famiglia Coppi di cui faceva parte il sedicente marito di Eliana. Simone aveva contattato Manuela Arcuri ed era stato fidanzato con lei, a suo dire, per qualche mese per poi lasciare l’attrice in quanto si era innamorato di Eliana. Lorenzo David Coppi invece, era l’uomo che aveva fatto perdere la testa a Sara Varone e ad Alfonso Signorini. E che a quanto pare, ci aveva provato anche con Guendalina Tavassi.

