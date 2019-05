Carlotta Mantovan con la figlia Stella, la piccola sta diventando grande e sceglie le scarpe con la sua bellissima mamma (Foto)

Sono bellissime Carlotta Mantovan e la sua piccola Stella insieme, sempre insieme quando mamma non lavora e la sua bimba non è a scuola (Foto). A poco più di un anno dalla morte di Fabrizio Frizzi le sue donne sorridono mano nella mano, è dura ma Carlotta è sempre stata meravigliosa e continua ad esserlo per sua figlia. Sono tanti gli amici e i parenti che circondano d’affetto la vedova di Frizzi e la loro bambina, tanti anche i colleghi che non le lasceranno mai sole ma devono farcela anche da sole e lo stanno facendo alla grande. La rivista Chi mostra le foto di Carlotta Mantovan con Stella in giro per negozi, una bella passeggiata, le risate e l’acquisto in un negozio di scarpe. Scarpe colorate per la piccola Frizzi che sembra avere le idee chiare sul cosa le piace di più.

Sta crescendo in fretta la figlia di Fabrizio Frizzi e questo era il suo desiderio più grande, vederla diventare grande, seguirla con tutto l’amore possibile lungo il suo cammino. Purtroppo non ce l’ha fatta, è una battaglia che ha perso, un desiderio che non si è realizzato del tutto.

SULLA RIVISTA CHI LE FOTO DI CARLOTTA MANTOVAN E STELLA

Ci pensa però la Mantovan a fare in modo che la loro bambina non dimentichi mai chi è il suo papà e lo viva in qualche modo per sempre e tutti i giorni. Carlotta le parla di Fabrizio, in tanti possono raccontarle mille cose belle, ancora oggi e spesso in tv si vede il suo volto perché la gente lo ha amato tanto e continua a farlo.

Ancora oggi sembra impossibile che la malattia lo abbia portato via, che non ce l’abbia fatta con tutta la forza e la voglia di vivere a superare il suo periodo più difficile. E’ andato avanti con il sorriso fino all’ultimo dei suoi giorni, un’eredità che ha lasciato a tutti e soprattutto alla sua piccola Stella.