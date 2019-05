Antonella Clerici pubblica le foto del passato, il dolore e la nostalgia di non poter tornare indietro (Foto)

E’ felice Antonella Clerici con la sua nuova vita che ha voluto trasformando un po’ tutto ma i ricordi non mancano sul suo profilo Instagram e rivelano non solo la bellezza del passato ma anche la nostalgia e il dolore (foto). Antonella Clerici a 15 anni, un primo piano in bianco e nero che fa impazzire i fan e gli amici della conduttrice, così bella e semplice da ricordare Isabella Ferrari in Sapore di mare. Mostra fiera la foto scattata tanti anni fa e magari solo oggi si accorge di quanto fosse bella. C’è poi la foto con Oliver, il suo adorato cane e con l’abbraccio arriva la nostalgia, il dolore, vorrebbe che il tempo tornasse indietro ma non si può. Passa il tempo e la mancanza di Oliver è sempre presente. E’ stato il suo primo figlio, lo ha detto più volte, e sono parole che solo chi ha amato tanto un cane può comprendere. Con lui ha vissuto i momenti più importanti della sua vita, c’era Oliver quando soffriva per qualcosa o qualcuno. Non era sola nella sua casa a Roma, c’era il suo cucciolo. Per lui la Clerici ha passato notti insonni quando stava male, raccontando tutto il giorno dopo nel suo programma di cucina. Tante volte è arrivata stanca perché Oliver stava male e si calmava solo con la sua presenza.

ANTONELLA CLERICI SU INSTAGRAM EMOZIONA CON LE SUE FOTO DEL PASSATO

Come sempre sono tanti gli amici cari de La prova del cuoco che commentano con affetto i post di Antonella Clerici e con loro tantissimi fan, parte del pubblico che sente la sua mancanza in tv. Lei non può che ringraziare postando spesso le foto del suo presente ma anche nostalgia e ricordi del passato.

Di Antonella colpisce e piace la semplicità con cui parla di se stessa attraverso le immagini sui social e i suoi pensieri, poche parole nelle didascalie ma che spiegano in un attimo il suo stato d’animo.

