Raffaella Mennoia confida che dopo l’operazione è ingrassata sei chili ma adesso a dieta (Foto)

Lo scorso anno per Raffella Mennoia non è stato un periodo semplice e anche se dopo l’operazione alla tiroide adesso sta molto meglio c’è ancora qualcosa a sistemare (foto). La bellissima autrice di Uomini e Donne confida che è ingrassata sei chili, li ha presi in due mesi e anche se è sempre in gran forma per lei che non è abituata a quel peso è il momento di mettersi a dieta. Non è certo ingrassata perché ha mangiato tanto, chi ha problemi di tiroide spesso non ha vita semplice, non ce l’ha la forma fisica. Raffaella Mennoia rivela qual è la sua nuova dieta e che con l’aiuto della dottoressa che la segue ha cambiato terapia e di certo con il passare del tempo andrà meglio. Quasi un anno fa l’operazione e solo dopo qualche mese la Mennoia ha mostrato lo scatto con i cerotti per poi rivelare che aveva subito l’asportazione completa della tiroide. Sulle sue stories di Instagram ha raccontato che è ingrassata ma non perde il buon umore e lo dimostra anche mentre cucina il pesce con il riso. “Mi sto cucinando un fantastico pesce con il riso” ha commentato aggiungendo “Dopo tutti i problemi che ho avuto, dopo che ho tolto la tiroide ad agosto, la terapia non è ancora perfetta, la stiamo perfezionando con la mia dottoressa”.

E’ ingrassata ma sta benissimo però in vista dell’estate li vuole mandare via quei sei chili in più: “Ho preso sei chili negli ultimi due mesi, sono abbastanza disperata ma vabbé. Mi metto un po’ a dieta. La dottoressa mi ha leggermente modificato la terapia”. La giusta dieta e la nuova terapia l’aiuteranno ma l’importante è che abbia superato ben altri momenti difficili.

“Sono stati mesi difficili e ancora oggi non è del tutto finita… Nonostante tutto il dolore e l’angoscia dopo 1 giorno ero in piedi e sorridevo… Sorridevo e sorrido alla vita”.