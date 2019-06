Romina Power a casa di Cristel trascorre giorni meravigliosi col nipotino (Foto)

Romina Power è ovviamente pazza del suo nipotino Kai, il figlio di Cristel Carrisi, e su Instagram mostra alcune foto dalla Croazia (foto). In questi giorni Romina sta trascorrendo un po’ di tempo a casa della sua Cristel, sta facendo la nonna e se lo gode in ogni istante il suo piccolino perché le occasioni per stare insieme sono poche, vivono così distanti. Romina divisa tra l’America e l’Italia e i anche i viaggi con Al Bano per i loro concerti. Cristel Carrisi da quando ha sposato Davor Luksic non torna così spesso in Italia. Tra qualche mese la terzogenita di Al Bano e Romina Power diventerà mamma per la seconda volta, il piccolo Kai sta per diventare fratello maggiore, in casa ci sarà un altro maschietto. E’ già passato un anno dalla nascita del primo nipote di Al Bano e Romina, ovviamente non abbiamo mai visto il piccolino. La sua mamma lo mostra solo di spalle, immaginiamo però che sia davvero bellissimo. Giornate dolci e spensierate queste per la Power a Zagabria, in Croazia. Romina sul suo profilo social non fa mancare le foto con suo nipote aggiungendo l’immensa felicità.

ROMINA POWER IN CROAZIA DAL SUO NIPOTINO KAI

“Un sassolino alla volta ti regalo il mondo” scrive Romina ed è la sua dedica al piccolo. Sono di fronte al mare, una foto dolcissima, come quella scattata in casa: Kai affacciato alla finestra guarda il meraviglioso arcobaleno.

“Il mio amorino” lo chiama lei mostrando tutto l’amore di una nonna che vorrebbe trascorrere più tempo possibile con lui. Sono sempre tenerissimi manine e piedini dei bimbi piccoli e la Power è pazza di quelle morbide piegoline. Non dimentica di certo di fare gli auguri a un altro suo grande amore, alla figlia Romina Jr, per il suo compleanno.