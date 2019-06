I gemellini di Ronaldo festeggiano il compleanno a casa con un party coloratissimo e goloso (Foto)

Gran festa in casa Ronaldo perché i gemellini hanno compiuto due anni e per i figli del campione di calcio la bella Georgina Rodriguez ha organizzato un dolcissimo party, una festa in casa coloratissima (foto). Nella mega villa piena d’amore quattro bellissimi bambini, la famiglia è in Spagna ed è Georgina a seguire tutti i piccoli ma anche Ronaldo è presente ogni volta che può, da sempre legato alla famiglia. Nelle foto del party dei piccoli Eva e Mateo però questa volta non c’è traccia del calciatore della Juventus, forse avrà preferito non apparire sui social o magari era assente per altri impegni. Non c’è dubbio però che i gemelli Ronaldo si siano divertiti tantissimo alla loro festa. Sono già passati due anni e intanto anche Cristiano Jr, primogenito del campione, è già diventato un ometto. A festeggiare i fratelli c’è anche la sorella Alana Martina; una famiglia allargata e sempre felice. Georgina è sempre tenerissima con tutti loro e per il secondo compleanno di Mateo ed Eva ha pensato alla festa più dolce senza dimenticare l’importanza di principesse e supereroi.

LA FESTA DI COMPLEANNO DEI FIGLI DI CRISTIANO RONALDO, I GEMELLINI EVA E MATTEO COMPIONO 2 ANNI

Due bimbi protagonisti della festa e ovviamente doppio tema, due torte, tutto doppio e per questo che la casa è stata addobbata con tantissimi palloncini colorati ma non solo. Per Eva una deliziosa torta rosa a due piani con le principesse Disney e con l’immancabile coroncina; il tutto con un tocco di oro per rendere tutto scintillante. Per Mateo una torta a tre piani con i suoi supereroi preferiti, primi tra tutti ovviamente Batman, Superman e l’Uomo Ragno.

Un carretto enorme, anzi due, con sopra tutti i dolci per deliziare i piccoli ospiti, dai biscotti ai lecca lecca, i cupcakes, i dolcetti cremosi e quelli con le decorazioni a tema. Georgina ha pensato anche all’animazione e i gonfiabili hanno fatto divertire tutti i bambini. Palloncini rosa, azzurri, rossi, gialli, verdi ma anche i palloncini con le principesse e i supereroi, davvero una festa meravigliosa con i piccoli e grandi invitati.