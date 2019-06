Rocio Munoz Morales incinta del terzo figlio? Festeggia il compleanno e la sua foto è dolcissima (Foto)

Rocio Morales festeggia i suoi meravigliosi 31 anni, si fa gli auguri da sola su Instagram perché è così ricca di felicità per l’amore che riceve (foto). Compie oggi 31 anni la compagna di Raoul Bova ed è con uno scatto con le sue bambine che fa pensare a molti che sia incinta per la terza volta. Rocio Morales è in dolce attesa, aspetta un altro bebè dopo le piccole Luna e Alma? Dolcissima l’immagine che ha scelto la modella e attrice spagnola, lei in jeans e pelle nuda ha scritto con il pennarello nero il numero 31, i suoi anni. In braccio la più piccola delle figlie mentre la manina di Luna è sul suo ventre protetta dalla sua. E’ la foto che fa sognare che ci sia ancora la cicogna in arrivo ma forse il motivo per cui Rocio ha scelto questo scatto è solo per il pieno d’amore che riceve lei che è prima di tutto una mamma. Tantissimi i messaggi di auguri per la Morales, molti sono amici del mondo dello spettacolo, tantissimi i fan e lei ringrazia per tutto l’affetto che sta ricevendo.

ROCIO MUNOZ MORALES FESTEGGIA 31 ANNI CON TANTO AMORE

Luna, la prima figlia avuta da Raoul Bova ha 3 anni e mezzo e la sua sorellina Alma è nata da pochi mesi, a novembre del 2018. Sono entrambe la sua gioia più grande e il messaggio che scrive è tenerissimo: “IL 31 MI PIACE”… Mi trasmette buone energie… M’incuriosisce… Ma mi entusiasma soprattutto viverlo insieme a voi meraviglie mie… Il mio primo compleanno con voi due!”.

Nessun indizio nelle sue parole per un nuovo dolce terzo arrivo in famiglia, la pancia sembra piatta, anzi molte donne le chiedono come abbia fatto a tornare subito in gran forma anche questa volta. Auguri Rocio!