Meravigliose Giulia Bevilacqua e sua figlia Vittoria al mare, sono le prime foto in costume (Foto)

La piccola Vittoria, la figlia di Giulia Bevilacqua, è nata lo scorso novembre, è piccolissima e la sua mamma posta le foto del loro primo bagno al mare (foto). Due meraviglie in costume, l’attrice e la sua bambina si godono il mare del Salento, prima che arrivino tutti i turisti. Orgogliosa di tanta bellezza e tanto amore la Bevilacqua ha pubblicato sul suo profilo social alcune tra le loro immagini più belle. Il 16 novembre scorso per Giulia e suo marito, Nicola Capodanno, la gioia più grande, la nascita di Vittoria. Al mare tutti e tre insieme ed è il giornalista a scattare le foto al Lido delle Sirene. E sono due vere sirene sempre una abbracciata all’altra. Vittoria ha pochi mesi ha bisogno di continue e dolci attenzioni. Il primo bagno al mare con il suo costumino nelle prime ore del mattino, perché poi i bambini così piccoli devono lasciare la spiaggia. Da poco Giulia Bevilacqua ha soffiato sulle sue 40 candeline, lo scorso maggio ha festeggiato l’età più bella da mamma.

GIULIA BEVILACQUA SCEGLIE IL SALENTO PER LA SUA PRIMA VACANZA AL MARE CON LA FIGLIA VITTORIA E IL MARITO

Sempre più felice assapora questa prima vacanza sotto il sole con suo marito e sua figlia. Splendide le acque cristalline del Salento ma poi si gioca all’ombra con palette e secchiello e Giulia non smette di sorridere e di ammirare la sua bambina così dolce e bella.

Poi è il momento degli abbracci, tante coccole che su Instagram ricevono un pieno di like. “Primo bagno di Vitto…ma anche nostro. E vai con paletta e secchiello!” scrive semplicemente la bellissima mamma che sembra davvero in gran forma nonostante la bimba abbia pochi mesi. Sette mesi d’amore e non potevano scegliere vacanza più bella per rilassarsi e fare il pieno di cose belle.

Meravigliose Giulia Bevilacqua e sua figlia Vittoria al mare, sono le prime foto in costume (Foto) ultima modifica: da