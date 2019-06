Pamela Prati a Capri tra i vip inizia la sua estate ma piovono critiche su di lei

Il Pamela Prati Gate non potrà essere spazzato via come se nulla fosse. E se anche l’attenzione mediatica intorno a questa vicenda è sicuramente diminuita, anche per via del palinsesto estivo e della fine di tanti programmi che se ne sono occupati, Pamela Prati continua a pagare lo scotto di tutta la vicenda che l’ha vista protagonista. Da qualche giorno la show girl e a Capri, come lei stessa ha mostrato sui social. Non solo per prendere il sole e passare qualche giornata di meritato relax ma anche per partecipare a degli eventi con colleghi e amici Vip. Una scelta che molte persone non hanno condiviso ed è anche per questo motivo che sui social sono arrivate molte critiche per la Prati, che, a detta di molti, avrebbe avuto una gran bella faccia tosta a farsi vedere di nuovo in certi contesti. Tra i primi a criticare il ritorno nella mondanità della Prati, c’è stata Eliana Michelazzo che continua a puntare il dito contro la sua ex amica e socia, facendo notare che non è poi così tanto depressa, visto che ha già trovato modo di ritornare in pista con i suoi amici vip.

PAMELA PRATI A CAPRI PER DARE IL VIA ALLA SUA ESTATE MA SUI SOCIAL E’ POLEMICA

E dello stesso avviso sono anche molte delle persone che commentano foto e video della Prati. La gente comune che fa notare come la show girl, che l’8 maggio avrebbe dovuto sposarsi, invece che ritrovare la serenità ( sempre che l’abbia davvero persa) lontano dalle luci della ribalta, sia tornata già negli stessi ambienti di sempre. Forse per la Prati questa è una cura per dimenticare quello che le è successo ma il suo amato pubblico, a quanto pare, non le ha perdonato tutta questa squallida vicenda.

Questo è solo uno dei tanti video postati sui social, che come potrete vedere, ha scatenato la reazione da parte della tanta gente comune che ha seguito la vicenda di Pamela Prati. Voi che cosa ne pensate di tutta questa storia?

