Ida Platano va dal chirurgo dei vip per un ritocchino ma sui social viene travolta dagli insulti

Ida Platano pochi minuti fa ha postato su Instagram una foto che la ritrae al fianco di Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip. L’ex dama di Uomini e Donne ha postato anche un messaggio insieme alla foto, per spiegare quello che ha deciso di fare alcuni ritocchini al volto. Ma ne giro di pochissimo tempo è stata travolta dalle critiche: c’è chi pensa che è così tanto bella da non dover ricorrere a nessun genere di intervento a chi invece punta il dito contro di lei, accusandola di essersi montata la testa.

Ecco le parole di Ida sui social

Ciao a tutti, l’altro giorno sono andata a conoscere Giacomo Urtis, all’inizio ero un po’ spaventata, ma lui e tutto il suo team sono riusciti fin da subito a mettermi a mio agio, mi sono rilassata e divertita allo stesso tempo.

Hanno effettuato sul mio viso un trattamento multivitaminico contenente anche collagene che agisce sui segni dell’età ed elasticizza la pelle.

0% dolore 100% relax

Ringrazio ancora Giacomo e tutto il suo team.🌸

Vi lascio sul nostro scatto il tag del suo profilo Instagram per dare un occhiata a tutti i suoi lavori.

Buona Giornata a tutti ☀👋🏻💋

Come potrete vedere dal profilo social di Ida, la Platano nel giro di pochissimi secondi è stata travolta dalle critiche, offese e anche insulti di ogni genere. Ancora una volta i social sono diventati un angolo bruttissimo per esprimere rabbia e violenza, due cose che non dovrebbero neppure arrivare in rete.

Ida sicuramente è liberissima di fare quello che vuole della sua vita e di condividere con le persone che la seguono quello che fa. E ricordiamo che si può sempre esprimere un parere, senza però offendere o insultare.

