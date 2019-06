Kate Middleton scopre le spalle e il look è mozzafiato (Foto)

Un altro gala a Londra per Kate Middleton che con il look perfetto si è mostrata in tutto il suo splendore (foto). In genere è Meghan Markle che scopre le spalle, ma sbaglia il momento, Kate invece fa sempre la cosa giusta, è stata educata per essere una vera principessa. Torniamo al suo ultimo look, abito aderente nella parte superiore, il vezzo delle spalle scoperte le dona molto, il bianco è tra i suoi colori preferiti e in più scarpe con i brillantini. Tutto rigorosamente firmato per un look davvero importante. Kate Middleton per la sua nuova apparizione in pubblico questa volta ha scelto di indossare un vestito griffato Barbara Casasola, scarpe Kimmy Choo e orecchini di Kiki McDonough. Non c’è dubbio che sia la regina perché sempre attenta a tutto e a tutti. Chissà se indossa sempre ciò che le piace o se, come immaginiamo, a volte è un po’ costretta in alcuni outfit che non le rendono giustizia, che la invecchiano, così diversi dal suo adorato abbigliamento casual, sportivo.

KATE MIDDLETON ALLA CENA DI GALA PER UN IMEPGNO SOCIALE LASCIA SENZA FIATO CON IL SUO OUTFIT

Questa volta la Middleton è impegnata con una cena di gala per l’avvio della Settimana contro le dipendenze. La duchessa di Cambridge in queste occasioni non fa mai mancare il suo supporto, la sua presenza, anche con un breve ma apprezzatissimo intervento, un discorso che le ha solo dato altri consensi da parte dei presenti. Ecco alcune foto della splendida Middleton in abito bianco con spalle scoperte e il dettaglio delle scarpe più luminose che abbia mai indossato.

Attendiamo i prossimi outfit della moglie del principe William d’Inghilterra, più simili a questo che ai vestiti richiesti dal protocollo nelle varie occasioni ufficiali. Attendiamo però anche Meghan Markle.

