Incontro imbarazzante tra Romina Power e Loredana Lecciso, il desiderio di Al Bano non si realizza (Foto)

Al Bano Carrisi non ha fatto in tempo ad esprimere il desiderio di vedere Romina Power e Loredana Lecciso un giorno parlarsi come facevano in passato che è arrivata la notizia di un imbarazzante quasi incontro tra le due donne (foto). Lo sanno tutti che Romina e la Lecciso sono le due ex compagne i Al Bano, ma cosa è accaduto e dove? Tutto sarebbe andato in scena all’Hotel Hilton di Roma ma non immaginate chissà cosa, solo tanto imbarazzo. Forse la querelle tra le due donne che hanno reso padre il cantante di Cellino San Marco non finirà mai, ma come anticipato da Al Bano sembra che sia proprio Romina quella che non desidera avere contatti con la Lecciso. La Power alloggiava nel noto albergo della Capitale insieme a sua figlia Romina Jr; sono uscite insieme dalla stanza e hanno scoperto che era stato allestito un set fotografico, protagonista proprio Loredana Lecciso. La coincidenza ha voluto che davanti all’obiettivo della fotocamera ci fosse proprio la sua rivale.

IMBARAZZO ALL’HOTEL HILTON PER ROMINA POWER E LOREDANA LECCISO

Sembra che mamma e figlia appena si sono accorte della presenza si sono rifugiate n un bra privato per poi “scappare” via un po’ imbarazzate dalla situazione. E’ Dagospia a riferire l’episodio accaduto ieri e così spegne l’entusiasmo di Al Bano, il suo desiderio espresso pochi giorni fa di vedere Loredana e Romina parlare, confrontarsi, magari chiarire per amore dei figli, per la famiglia.

Niente di tutto questo ma il vero gelo tra loro; nessun saluto, nessun segno positivo, nessuna possibilità di incontro. Carrisi ha di recente raccontato che è stata la sua ex moglie ad interrompere all’improvviso qualunque rapporto con Loredana Lecciso. E’ evidente quindi che in passato ci sia stato un periodo in cui le due donne hanno tentato di tenere unita la famiglia.