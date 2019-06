Eliana Michelazzo si è innamorata del modello che dà il volto al suo Simone Coppi: le parole

Con l’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso in onda domani 19 giugno 2019, si chiuderà forse per questa stagione, la vicenda legata al Pamela Prati Gate e tutte le storie collaterali che sono state rivelate negli ultimi tre mesi. Tra i protagonisti di questa vicenda, un posto di primo piano va sicuramente a Eliana Michelazzo che, dichiarando di esser stata sposata per 10 anni con un uomo che non ha mai visto, è sicuramente diventata uno dei personaggi televisivi più discussi dell’ultimo anno, se non dell’ultimo decennio. Grazie alle “indagini” fatte dai giornalisti di Mediaset, Eliana ha anche avuto modo di conoscere l’uomo che dava il volto al suo finto marito. Chi le spediva le foto infatti, le rubava al modello svizzero Stephan Weiler che è sbarcato in Italia per incontrare la Michelazzo. E a quanto pare, galeotto lo studio di Canale 5 di Barbara d’Urso, Eliana si sarebbe innamorata del modello…

ELIANA MICHELAZZO INNAMORATA DEL FINTO SIMONE COPPI: LA DICHIARAZIONE PER IL MODELLO SVIZZERO

Pochi giorni fa sui social, dopo aver avuto modo di incontrare il modello svizzero sui social, Eliana aveva commentato:

Finalmente ti ho guardato negli occhi .. ho capito che avevo di fronte una persona spaventata e che si è trovata in questa storia senza aver fatto nulla .. ho aspettato un tuo abbraccio per tanti anni .. ma sapevo che non lo potevo fare .. perché esiste il rispetto .. era tutto nella mia testa ..ma la cosa che mi rende più felice è che tu e la tua manager avete visto tutta la mia storia, avete visto le foto che in questi anni sono state inviate a me .. alla fine l’ho visto crescere e diventare uomo .. con le parole belle che mi tenevano legate a lui .. Avvertivo un senso di protezione…e comunque esteticamente sarai sempre il mio “uomo ideale” .. non sarai magistrato antimafia minorile .. ma hai a che fare con dei ragazzi .. quindi insegnante .. con gran testa .. un grazie speciale a @barbaracarmelitadurso che mi ha dato la possibilità di vederlo

Il suo Simone, quello che le scriveva, quello con cui dice che faceva anche del sesso virtuale non esiste ma a quanto pare, Eliana, è davvero innamorata di quelle foto che da 10 anni vedeva. Ed è per questo che si sarebbe anche presa una cotta per Stephan Weiler. Ecco le sue parole sui social:

“Ragazzi è bellissimo, mi piace, purtroppo è fidanzato. Speriamo che si lasci, ditegli di lasciarsi. No, dai non si dicono queste cose, sono relazioni personali e non devo intromettermi.

Niente non c’è trippa per gatti con Stephan Weiler. Inutile che mi chiedete sempre di lui. Per me è bello come il sole. Io mi sono innamorata di lui anche perché è bello, però basta, devo dimenticarmelo, è fidanzato.”

Insomma Eliana a quanto pare non è molto fortunata in amore ma è chiaro che, se davvero anche solo per poco tempo lei avesse immaginato di parlare con il modello, che era il suo Simone Coppi, vedendolo dal vivo, ha proiettato su di lui cose che provava e che ha provato.

