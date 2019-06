Karina Cascella chiede scusa a Pamela Prati: le sue parole su Instagram

Tra le opinioniste di punta dei programmi di Barbara d’Urso spicca senza ombra di dubbio Karina Cascella. L’ex volto di Uomini e Donne ha saputo in questi anni conquistare il pubblico e conquistarsi un posto nei salotti di Canale 5. Le sue opinioni ovviamente dividono: c’è chi la odia e chi la ama ( anche se odiare non è un termine che ci piace moltissimo). La Cascella ovviamente è stata chiamata anche a commentare tutta la vicenda legata al Pamela Prati Gate. E in una delle puntate in cui si è parlato del caso, ha usato toni molto forti contro Pamela Prati, con frasi tipo “Fai schifo” o ancora “vergognati”. Oggi Karina ha deciso di fare un lungo post sui social con il quale chiede scusa e spiega perchè pensa di aver sbagliato in quella occasione.

Ed ecco le parole di Karina sui social:

Ho detto tante parole in questi anni di tv grazie all’opportunità di chi mi ha invitato e mi ha dato l’occasione di esserci.

Tante, tante, ma so di non essere mai andata oltre o dentro qualcosa che mi facesse male. Male per le mie parole stesse. Poi a volte succede che il muro delle parole ti cada addosso. Sono quattro le parole pronunciate

ed erano riferite a @pamelaprati

Sono passate delle settimane da quella sera

Ho iniziato ad analizzare perché le avevo dette, come le avevo dette, e a dare un peso a tutto.

Io da donna ho detto ad un’altra donna: “Vergognati perché fai schifo” beh…non è corretto, ne televisivamente parlando, né umanamente e per questo chiedo scusa a Pamela.

Le opinioni, le idee, la verità… su questa vicenda sono piene di molteplici risvolti. E al di là di quella che può essere la mia di opinione, credo che sia cosa buona e giusta, fare un passo indietro. Ad oggi non so dove stia esattamente la verità, perché credo che i diretti interessati e giustamente gli avvocati che si occupano della parte legale della vicenda, sappiano quale sia lo stato attuale delle cose, come è giusto che sia.

Spero per @pamelaprati che la verità possa venire fuori e che lei possa ritrovare serenità. Senza lacrime, sorridendo tra donne😌

Non volevo alimentare odio verso nessuno, e non è mai stato quello il mio intento nè mai lo sará.