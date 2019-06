Kate Middleton punta su un abito trasparente ma al Royal Ascot non è lei la più bella (Foto)

Al Royal Ascot Kate Middleton ha osato con un abito trasparente e per la prima volta ha indossato l’abito celeste perfettamente coordinato al vestito della Regina Elisabetta: la scelta è stata giusta? (Foto). Carina la duchessa di Cambridge con l’outfit per presenziare all’evento più famoso d’Inghilterra ma poteva fare di più. Per il primo giorno del Royal Ascot ha sfilato in carrozza con Wiliam, Carlo d’Inghilterra e Camilla Parker Bowles. Alla regina Maxima d’Olanda è stato invece concesso il posto in carrozza accanto alla sovrana d’Inghilterra. C’era anche lei, la moglie del re dei Paesi Bassi, e ancora una volta è stata lei a vincere, lei la più bella. Capelli ondulati, sciolti, un abito semplice ma dal tono perfetto per i suoi colori e un cappello delizioso. Peccato non ci fosse Meghan Markle, lei si è concessa per la parata in onore della regina ma poi è tornata subito in maternità.

KATE MIDDLETON PERDE LO SCETTRO DI PIU’ BELLA AL ROYAL ASCOT ANCHE IN ASSENZA DI MEGHAN MARKLE

Ormai sono in tantissimi a seguire i look non solo di Kate, Meghan e la regina Letizia di Spagna ma un po’ delle tante donne dal sangue blu o quasi blu. Kate Middleton intanto è passata dai candidi abiti firmati Dolce & Gabbana al celeste. Un colore che non ci fa impazzire ma che molte altre donne presenti all’evento ippico hanno scelto.

Una camicia trasparente con inserti di pizzo e un fiocco, il tutto abbinato alla lunga gonna. Cappello in tinta con un grande fiore al lato. Per tutte è obbligatorio in questo occasione indossare anche il cappellino scegliendo anche il più eccessivo, colorato e originale. Kate Middleton non ha osato, ancora una volta è la regina Maxima a vincere.

