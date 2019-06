Romina Power in ospedale: che cosa succede alla cantante?

Una foto che sta facendo molto preoccupare i fans di Romina Power che dall’Italia agli Stati Uniti la seguono sempre con grande passione. La cantante infatti, nella tarda serata di ieri ha condiviso con tutte le persone che la seguono con affetto, uno scatto particolare. Ha postato la foto del suo braccio e ha fatto capire che si trova in ospedale. Ha subito rassicurato tutti spiegando che sta bene e che i medici si stanno prendendo cura di lei ma non ha specificato altro. Dallo scatto possiamo dedurre ben poco se non che in quel momento specifico Romina, stava facendo una flebo. Solo un po’ di stanchezza ?

ROMINA POWER RICOVERATA IN OSPEDALE POSTA LA FOTO SUI SOCIAL: CHE COSA LE E’ SUCCESSO?

Le parole di Romina fanno però pensare che sia successo altro, forse la cantante ha dovuto subire una operazione?

Tutto bene quel che finisce bene ! 🖒grazie a tutti i dottori , infermieri e anestesisti 👐

Visto che si parla anche di anestesia immaginiamo che ci sia stato qualcosa di diverso da un semplice ricovero ospedaliero per un malore. Ma di certo, visto il tono usato dalla Power per commentare, immaginiamo che sia andato tutto bene. Anche Romina Junior commenta ironicamente sotto questa foto le condizioni di salute della sua mamma per cui davvero pensiamo che il peggio sia passato. “Love you mommy❤️ solo per te e i voli internazionali mi sveglio alle 6 del mattino❤️ ” ha scritto Romina Junior sempre su Instagram. Pensiamo quindi che Romina Power stia meglio e che magari nelle prossime ore avrà anche voglia di raccontare che cosa le è successo.

Tantissimi i messaggi arrivati a Romina in queste ore dopo la pubblicazione della foto. Noi le facciamo un grande in bocca al lupo con la speranza che possa tornare in ottima forma il prima possibile!

