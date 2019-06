Antonella Clerici bellissima con i suoi nuovi outfit, dalle gonne corolla all’abito da sera (Foto)

E’ in gran forma Antonella Clerici, è dimagrita e i suoi outfit le rendono giustizia, dall’abito da sera indossato ieri all’Arena di Verona ai look scelti durante il giorno (foto). Se prima la Clerici puntava molto sui pantaloni, sui jeans, adesso sembra aver scoperto la comodità e la bellezza delle gonne, l’eleganza delle gonne corolla. Sono le gonne tornate negli armadi delle donne che magari hanno ammirato tanto le dive del passato con lo stesso stile e Antonella l’ha fatto un po’ suo e il risultato è perfetto. Mentre parla con Gianmarco Mazzi qualcuno le ha scattato la foto che ha poi pubblicato sul suo profilo social, deliziosa con la gonna ampia, lunga, a fiori, rigorosamente a vita alta. La conduttrice l’ha abbinata a una camicia bianca e a dei sandali bassi. Unico neo è che sembra più bassa della realtà però non è colpa del suo metro e 65 centimetri ma di Mazzi che è davvero altissimo. Lo stesso outfit ritorna in un altro scatto dopo che in tante le hanno chiesto la marca della gonna.

IL NUOVO LOOK DI ANTONELLA CLERICI – CHE ELEGANZA

Un outfit riuscitissimo che un po’ ricorda quello scelto per il matrimonio di Lorella Boccia e Niccolò Presta. Capelli legati, scelti anche per la splendida serata dedicata a tutti gli appassionati di lirica nel mondo. Non manca dall’Arena di Verona lo scatto con Andrea Iannone e lei che semplicemente scrive nella didascalia “Io e Te”.

ANTONELLA CLERICI CON LA GONNA ROSA CIPRIA E LA CAMICIA NERA, IL LOOK SCELTO PER IL MATRIMONIO DI LORELLA BOCCIA

C’è anche uno scatto in abbigliamento da relax, una foto di Vittorio Garrone che non perde occasione per immortalare la sua compagna. Lei ogni volta sorride felice, sono tutti ricordi che così potrà sfogliare ogni volta che lo vorrà e li regala spesso anche ai suoi fan.