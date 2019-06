Elisa Isoardi spaventata dai gabbiani che a casa sua hanno mangiato la pappa del cane (Foto)

L’emergenza rifiuti riguarda più città italiane ed Elisa Isoardi sottolinea che Roma non è immune da questa brutta situazione (foto). Non è la prima a parlare dei gabbiani che stanno invadendo la Capitale e ad Adnkronos ha spiegato cosa è accaduto a casa sua mentre preparava la colazione al suo cagnolino Zen. Sembra che i gabbiani facciano davvero paura a Roma, sono enormi, ovviamente richiamati dalla spazzatura, dai rifiuti che contengono anche cibo. La conduttrice de La prova del cuoco ha raccontato di aver preparato la colazione al suo piccolo Zenit, della carne tritata, è ciò che lui mangia. Per farla raffreddare ha messo la ciotolina con la carne fuori dalla finestra, sul davanzale. Si è poi accorta che il gabbiano l’aveva mangiata tutta. Elisa Isoardi non dice niente sull’attuale amministrazione della Capitale ma come gli altri cittadini racconta cosa sta accadendo. Con ironia ma anche una buona dose di verità ha anche raccontato che le sembra di essere a Jurassic Park con gli attacchi dei gabbiani che sembrano dei condor e anche abbastanza violenti.

ELISA ISOARDI HA PAURA DEI GABBIANI A ROMA MA PERCHE’ C’E’ TROPPA SPAZZATURA IN GIRO

“Ho preparato la colazione al mio cagnolino Zenit che mangia carne tritata e per farla raffreddare l’ho messa sul davanzale fuori dalla finestra. Stamattina mi sono accorta che il gabbiano mi aveva finito tutta la pappa di Zenit. Se i gabbiani sono arrivati ad essere così spaventosi ed enormi vuol dire che di cibo in città, tra i rifiuti, ce n’è!” queste le parole della conduttrice de La prova del cuoco che ha aggiunto anche altro.

“Mi sembrava di essere a ‘Jurassic Park’ dove gli attacchi arrivano sia dal cielo che dalla terra, con questi gabbiani-condor che sono anche abbastanza volenti! A volte ho persino paura – ha concluso ironica – che mi mangino pure Zenit”.

