Federica Panicucci in vacanza a New York con i figli, per la prima volta non c’è Marco Bacini (Foto)

Spente le telecamere di Mattino Cinque anche Federica Panicucci si sta godendo le sue vacanze e in questi giorni è di nuovo a New York ma con i suoi figli e per la prima volta senza il fidanzato (foto). Con la conduttrice ci sono i suoi tesori, Sofia e Mattia, nati dal matrimonio con Mario Fargetta; Marco Bacini questa volta è rimasto a casa, ufficialmente per impegni di lavoro, ma ci sembra anche giusto che ogni tanto Federica sia solo la mamma di Sofia e Mattia. Lei si divide benissimo tra il suo compagno, il suo pubblico ma prima di tutto è per i suoi figli. Tutti e tre insieme per un viaggio bellissimo tra passeggiate, visite ai musei, l’immancabile e doverosa tappa a Ground Zero in memoria delle vittime dell’11 settembre. Passeggiata in bicicletta a Central park e Federica Panicucci che riprende tutto, entusiasta della grande città che sta vivendo in questi giorni con i suoi ragazzi.

FEDERICA PANICUCCI IN VACANZA DA SOLA CON I SUOI FIGLI

Inevitabile la domanda sul dove sia Bacini, per qualcuno già scatta l’idea che ci sia aria di crisi per la coppia, ma non è così e la Panicucci subito risponde che lui è a lavorare. Nessuna separazione tra i due se non momentaneamente, lui è assente giustificato, la Panicucci e i suoi due figli intanto si divertono un mondo.

Divertimento e gite culturali e così la conduttrice di Mattino Cinque si gode i suoi piccoli da sola. Si mormora che Federica e Marco potrebbero presto sposarsi, stanno insieme da tre anni ed entrambi non smettono di scambiarsi dichiarazioni d’amore. Lei non è mai stata così felice e serena; Marco Bacini è anche il suo socio, insieme continuano a seguire non solo la linea di abbigliamento ma anche un bar e un ristorante. Non resta che attendere il giorno più bello.