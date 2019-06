Valeria Marini difende Pamela Prati: ecco che cosa pensa del Pratiful

Da quando è tornata alla vita mondana di sempre, Pamela Prati è stata spesso immortalata al fianco di una sua grande amica storia, Valeria Marini. Ed è chiaro che ci si aspettava, dopo tutto quello che è successo, un commento da parte della show girl in merito alle mirabolanti imprese della sua collega. La Marini si è sempre schierata dalla parte di Pamela Prati, anche nel bel mezzo di Pratiful e oggi, dopo che anche lei ha appreso della non esistenza di Marco Caltagirone, ha chiarito quella che è la sua attuale posizione.

VALERIA MARINI DICE LA SUA SUL PAMELA PRATI GATE: ECCO IL SUO PUNTO DI VISTA

La Marini che in questi giorni ha trascorso molto tempo sulle spiagge di Capri, e non solo, in compagnia di Pamela, ha voluto quindi precisare cosa pensa di tutto quello che è accaduto. Il Pamela Prati Gate fa ancora molto discutere e la show girl non poteva non commentare. Ecco il suo punto di vista:

“Pamela Prati vittima come Eliana, anche se non hanno ammazzato nessuno. Credo che Pamela in questa storia sia una vittima, è rimasta invischiata in una situazione che forse non ha capito e man mano la cosa è diventata più grande di lei. All’inizio è stata la gioco ma poi tutto le è sfuggito di mano, e ha cominciato anche a dire cavolate nelle interviste. Qualche giorno fa ho incontrato Eliana Michelazzo, ex agente della Prati, e l’ho vista molto giù. Anche lei sembra una vittima di questa storia. L’altra Pamela, la Perricciolo, non lo so… Non do giudizi, ma l’impressione è che un raggiro ci sia stato. Anche se dobbiamo dare il giusto peso alle cose: non è che hanno ammazzato qualcuno”.

Queste le dichiarazioni che Valeria Marini avrebbe rilasciato a Il Tempo. La show girl quindi pensa che in questa storia la Prati sia solo una vittima ma non vuole dare colpe a nessuno…Certo è vero che non si è ammazzato nessuno, ci mancherebbe, ma in questa vicenda sono stati messi in mezzo bambini, uomini che non avevano nulla a che fare con la Prati, sono state mostrate sui social e in tv foto di persone ignare di tutto…Vedremo se questa storia passerà dalle sedi televisive ad altre sedi.