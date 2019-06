Alba Parietti in topless alla sua età supera ancora una volta la prova costume (Foto)

Sta per compiere 58 anni Alba Parietti e in topless supera ancora una volta la prova costume (Foto). Qual è il segreto della Parietti che sul suo profilo social ma anche sulla rivista Nuovo mostra le foto in bikini, costume intero e senza reggiseno sfoggiando un fisico da fare invidia anche tante giovanissime? Nuovo l’ha paparazzata in vacanza a Ibiza con gli amici ma la showgirl non rinuncia alla sua dose di soddisfazione anche sui social. Ovviamente foto in posa, magari ci saranno anche filtri e qualche ritocchino ma tutto questo è normale, lo fanno anche le ragazzine e le showgirl nel pieno della loro attività. Alba Parietti ha di certo una marcia in più, anzi la ricetta per essere sempre bella e in gran forma la rivela lei stessa su Instagram: “Vivi senza invidiare guardando avanti con curiosità e allegria”. Siamo d’accordo con lei ma c’è anche altro evidentemente per avere il suo corpo quando i 60 anni si avvicinano. Non è la prima donna del mondo dello spettacolo a sembrare una ragazzina ma diete, attività fisica e altro di certo non mancano.

ALBA PARIETTI PERFETTA IN BIKINI E IN TOPLESS ANCHE QUESTA ESTATE 2019

Prova costume superata anche questa estate per la Parietti che sul suo profilo social mostra un po’ della sua vita, il suo lavoro, i suoi outfit sempre molto sensuali e ovviamente le foto con suo figlio Francesco, il più grande amore della sua vita.

Nella didascalia di uno scatto sull’altalena Alba ha commentato: “Era tanto che volevo tornare su un’altalena. Nei momenti più tristi della vita di qualsiasi bambino il gioco , il giocare , in guerra, in povertà in disperazione il gioco aiuta a sopportare il peso del dolore , perché ti proietta in una dimensione dove con la fantasia costrisci tutti i castelli di cui tu puoi essere regina e inventare per te la vita ideale. Io quella vita ho imparato a perseguirla e si è avverato tutto , più bello più ricco più pieno di emozioni e soddisfazioni di come nel più bello dei miei giochi potevo costruire , inventare.

Anche oggi continuò, costruisco il mio sogno e so che prima o poi come per magia tutto realtà diverrà”, anche questo atteggiamento verso la vita è la sua forza, il suo elisir.