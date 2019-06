Elisa Isoardi posa in costume, felice della sua nuova vita senza un uomo (Foto)

In posa in costume intero rosso Elisa Isoardi per la rivista Oggi è single e felice, magari non supera a pieni voti la prova costume ma lei si sente benissimo così e non c’è dubbio che con qualche chilo in più rispetto alla scorsa estate sia ancora più bella (foto). Ha già ripetuto di continuo nel corso dell’ultima edizione de La prova del cuoco che è ingrassata e non ha avuto problemi a mostrare su Instagram la sua foto in spiaggia tacendo nel leggere alcuni commenti negativi, pesanti. Alla rivista Oggi parla di altro, parla della sua nuova vita, di come dopo Matteo Salvini abbia imparato a stare bene da sola. E’ felice e desidera continuare ad essere, almeno per il momento non vuole nessun uomo accanto. Ha lasciato lei Salvini e dopo cinque anni adesso sta bene da sola. “Un uomo proprio non lo voglio” ha dichiarato pensando ai suoi sei mesi da sola dalla fine della relazione con il vice premier. Non deve dar conto a nessuno di ciò che fa durante la giornata, adesso sa cosa vuole e dove vuole andare ma racconta anche di vita semplice.

LA NUOVA VITA DA SINGLE DI ELISA ISOARDI, FELICE DI NON AVERE UN UOMO ACCANTO

“I sei mesi di solitudine passati dalla fine della relazione con Matteo mi sono serviti a realizzare cosa voglio e dove voglio andare. Se alle 6 del mattino mi voglio alzare e andare a fare un giro in bici, prendo e ci vado. Se voglio farmi un bagno al mare, lo faccio. Se voglio mangiare, mangio. Se voglio digiunare, idem. Io prima mica ero capace di stare così bene con me stessa” ha confidato nell’intervista aggiungendo anche qualcosa sul suo futuro.

“Sarà positivo, perché ho energia positiva in me. E guardo con serenità al mio passato, come fosse una bella biblioteca”. Non abbiamo più visto accanto alla conduttrice Alessandro Di Paolo ma sembra fosse solo un amico: “È un amico come molti. Io sto così bene che un uomo adesso proprio non lo voglio”.