Antonella Clerici piena di gioia mostra la foto di Maelle che le ruba lo smalto, il resto è ben poca cosa (Foto)

Sorrisi, il mare di Portofino, la sua piccola Maelle e ovviamente Vittorio Garrone, per Antonella Clerici non c’è molto tempo per la tristezza di aver appreso che nei prossimi palinsesti Rai non c’è spazio per lei (foto). Ha già risposto in modo più o meno diretto alle voci che girano da ieri sul suo futuro in Rai e il suo sorriso con niente da aggiungere è stata l’ennesima lezione di stile. Si sta parlando tantissimo nelle ultime ore di Antonella Clerici è del perché il suo nome sia stato fatto fuori dai programmi Rai. Ha detto addio a La prova del cuoco ma sembrava certo che dopo le varie prime serate avremmo continuato a vederla su Rai 1, anche perché ha un contratto in esclusiva con la rete pubblica fino al 2020. Portobello non è stato un gran successo, lo sa bene Antonella che ha ammesso di avere osato troppo, ma non è la prima professionista a fare un flop in tv. C’è stato poi Sanremo Young, la seconda edizione, che è andata benissimo, poi i vari prime time e soprattutto il desiderio del pubblico di rivederla presto in un programma tutto suo.

ANTONELLA CLERICI FELICE A PORTOFINO CON LA SUA MAELLE

Qualcuno ha deciso che non dovesse avere un suo posto ben preciso al timone di un programma Rai ma il suo sorriso non si spegne, anche se di certo non sarà stata felice della notizia. E’ tutto il resto a darle gioia. Dopo aver commentato “Un sorriso senza parole, niente da aggiungere” ha pubblicato la foto della sua bambina. Sono a Portofino Maelle e la sua mamma e la piccola sta crescendo, ruba gli smalti alla sua mamma e la dolcezza delle sue manine e dei suoi piedini è infinita.

Ha tutti dalla sua parte Antonella Clerici, anche se l’indiscrezione che circola è davvero spiacevole per tutti coloro che erano curiosi e in attesa di sapere cosa e quando avrebbe condotto ancora.