Giulia Salemi ha un nuovo corteggiatore: chi è il misterioso riccone che la vuole conquistare?

Ormai lo sappiamo tutti, la storia d’amore iniziata al Grande Fratello Vip tra Francesco Monte e Giulia Salemi è terminata. Sono stati loro stessi ad annunciarlo ai fan tramite i social network. Mentre Francesco Monte è al centro di rumors e gossip per alcuni possibili flirt, sembra che anche Giulia Salemi sia al centro dell’attenzione della cronaca rosa. Il settimanale Oggi ha, infatti, svelato che ci sarebbe un nuovo ragazzo nella vita della ex gieffina. Giulia Salemi avrebbe dunque un flirt dopo la storia con Francesco Monte. Ma chi sarebbe questo misterioso uomo che avrebbe conquistato il cuore della bella Giulia? Andiamo a vedere qualche dettaglio.

Giulia Salemi dopo Francesco Monte: flirt con un ragazzo della “Milano bene”

Ancora non è stato svelato il nome e l’identità del ragazzo che avrebbe un flirt con Giulia Salemi ma il settimanale Oggi rivela un dettaglio non di poco conto e che sta anche facendo parlare molto il popolo del web. Pare infatti che l’uomo sia un rampollo della Milano bene. Un ragazzo di famiglia nobile e importante, quindi. Ma chi è il misterioso rampollo? Sarà Giulia Salemi a svelarlo se la storia dovesse diventare qualcosa di più serio? Certo è che per il momento la modella ha scelto di non parlare della faccenda. La Salemi non ha confermato il presunto flirt con il rampollo però non lo ha nemmeno smentito. Sarà vero? Sicuramente staremo a vedere e magari sarà la stessa Giulia a raccontare la situazione a tutti i suoi fan.

Giulia Salemi: un nuovo ragazzo nella sua vita dopo Francesco Monte? Adesso pensa a lavorare

I dubbi e la curiosità dei fan della modella crescono. Tutti vogliono sapere chi è il ricco rampollo di Milano che sarebbe entrato nella vita di Giulia Salemi. Sempre secondo il noto settimanale, Giulia Salemi non sarebbe impegnata solo a livello sentimentale. Pare infatti che per l’apprezzatissima modella ci siano nuovi progetti lavorativi. Giulia Salemi potrebbe tornare presto a fare televisione dopo l’esperienza al Grande Fratello? Lo scopriremo molto presto.