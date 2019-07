Nilufar Addati foto hot su Instagram tra insulti e complimenti lei è perfetta così (FOTO)

Nilufar Addati è stata una delle troniste più seguiti e apprezzate negli ultimi anni nel mondo di Uomini e Donne. Purtroppo la sua storia d’amore con Giordano Mazzocchi, conosciuto proprio a Uomini e Donne, non è andata come entrambi si aspettavano. Il loro percorso fuori non li ha portati a una relazione forte e duratura e da qualche mese non stanno più insieme, per la disperazione dei fans che facevano ancora il tifo per loro. Nilufar però si è gettata a capofitto in tantissimi progetti lavorativi e proprio poche ore fa su Instagram ha pubblicato una foto, scattata sicuramente per motivi professionali, che sta facendo molto discutere. Del resto, il mondo delle influencer, è anche questo. Nilufar ha postato infatti una foto completamente nuda, indossa solo un copricapo in stile parigino. Ci sono pochi dubbi sul fatto che l’ex tronista sia bellissima ma come succede sempre più spesso, le critiche e gli insulti dei leoni da tastiera non sono mancati.

NILUFAR ADDATI NUDA POSA ARTISTICA SU INSTAGRAM TRA CRITICHE E POLEMICHE

C’è chi dice che al mondo d’oggi si guadagna semplicemente spogliandosi, chi la critica per il fatto di aver reso pubblica questa foto, chi fa notare che non ha neppure un bel seno da esporre…E quando qualcuno fa notare che forse le critiche sono esagerate, gli odiatori rispondono che pubblica le foto on line sa che poi riceverà complimenti in alcuni casi e parole pesanti in altri…

Ma per fortuna ci sono anche tantissime persone che hanno apprezzato questo scatto artistico, facendo moltissimi complimenti alla bella Nilufar per come appare in questa foto. E allora non possiamo fare altro che mostrarvela, in modo che anche voi possiate farvi una idea.

Che ne pensate di questa foto di Nilufar Addati nuda sotto il cielo di Parigi? Facciamo notare che in ogni caso non si vede praticamente nulla e che l’attenzione di chi ama il bello, a nostro modesto avviso, viene attirata dallo sguardo di Nilufar, davvero carismatico.

