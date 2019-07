Rocco Fredella dimentica Gemma: pronto al matrimonio con Doriana e a Temptation Island VIP?

Tra i protagonisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne Trono Over c’è sicuramente Rocco Fredella. Il cavaliere, arrivato nel programma di Canale 5 con lo scopo di conquistare Gemma Galgani, della quale si diceva innamorato, ha giocato tutte le sue carte ma non ce l’ha fatta. Tra lui e Gemma le cose non sono andate come probabilmente lui sperava ma la notorietà che il programma gli ha dato, ha portato anche dell’altro nella sua vita. Una donna che ha conquistato il suo cuore e che a quanto pare, come Rocco ha rivelato a Uomini e Donne Magazine, potrebbe sposare anche nel giro di pochissimo tempo. “Ho intenzione di sposare Doriana: ho già avviato le pratiche del divorzio per pensare al matrimonio con più serenità” ha rivelato Rocco sulla rivista del programma di Canale 5. E sui social si mostra sempre al fianco di Doriana, dalla quale non si separa mai.

UOMINI E DONNE NEWS: ROCCO FREDELLA VUOLE SPOSARE DORIANA

Rocco in questa edizione di Uomini e Donne si è sicuramente distinto per la sua ostinazione nel voler conquistare Gemma. Ma la Galgani non ha apprezzato i suoi sforzi, neppure la favola e il castello. Per Rocco non c’è stato nulla da fare. E commenta con queste parole quanto accaduto:

“Mi ha deluso come persona e non le perdonerò mai il giorno in cui sono uscito dallo studio in lacrime e lei non si è nemmeno alzata dalla sedia” ha commentato il Fredella da Uomini e Donne Magazine.

A Rocco non dispiacerebbe partecipare a Temptation Island Vip e commenta così questa eventualità:

“Io sono una persona molto gelosa e Doriana ha molti corteggiatori, quindi sarei curioso di vedere come si comporterebbe senza di me in un villaggio pieno di single.“

A quanto pare quindi anche se sta pensando al matrimonio, il tempo per l’isola della tentazioni potrebbe trovarlo.