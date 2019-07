Valentina Vignali spiega come ha perso peso dopo i 10 chili presi al Grande Fratello (Foto)

Nella casa del Grande Fratello Valentina Vignali era ingrassata ben 10 chili e adesso dimagrita si prende le sue belle soddisfazioni soprattutto nei confronti degli haters (foto). Dedica però la maggior parte del tempo sulle sue Storie di Instagram a chi le chiede consiglio, a chi desidera sapere come ha fatto a perdere peso in così poco tempo. La Vignali chiarisce che ha ancora da lavorare perché deve perdere altri chili per raggiungere il suo peso forma e che suda dal lunedì al venerdì per ottenere gli ottimi risultati che mostra sui social. Solita smorfietta contro i criticoni e Valentina in bikini non usa certo Photoshop, sulle Storie non si possono modificare le immagini, quindi è esattamente come si vede, dimagrita, in ottima forma. Ha confidato che quando è entrata al GF aveva già due o tre chili in più ma che sono i dieci chili presi in due mesi ad averla messa in difficoltà. Quando è uscita aveva tutti quei chili addosso mai avuti nella sua vita. La giocatrice di basket è sincera fino in fondo, commenta che è alta 1,83 e che il suo peso forma è 68 chili e considerando che in totale ne aveva 13 da perdere e dopo tre settimane di lavoro intenso ne ha persi la metà, è soddisfatta ma ha ancora da lavorare.

VALENTINA VIGNALI DIMAGRITA E SODDISFATTA HA PERSO PESO IN POCHISSIMO TEMPO

Ha iniziato il suo percorso per dimagrire solo tre settimane fa e in bikini sta già benissimo. Non ha smagliature ma ha preso un po’ di cellulite, non ne fa un dramma e racconta il suo percorso. Tutte vogliono sapere e lei prima si toglie un sassolino dalla scarpa dicendo: “Il mio grasso dopo due mesi di Grande Fratello si sta levando, la vostra stupidità invece come va?”. I commenti negativi non la toccano ma sa bene che c’è chi soffre per queste cose: “Smettetela di giudicare una persona se è ingrassata o meno. Chiuso il discorso”.

Poi i suggerimenti sul come dimagrire ma ricorda che se è necessario perdere tanti chili è meglio farsi seguire da una persona esperta. Valentina dal lunedì al venerdì ogni mattina si dedica al cardiofitness, perde 500 calorie con la corsa, la camminata o la bici. Inoltre, ogni sera fa allenamento con i pesi e si ferma sempre il sabato e la domenica. Ovvio che fa attenzione a ciò che mangia, una dieta equilibrata ed evita i dolci e ci sembra di capire che mangia solo il riso e non la pasta e il pane. Di certo darà altri consigli mentre continua il suo programma.