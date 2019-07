Fariba la mamma di Giulia Salemi delusa: rapporti difficili, esclusa dal suo cuore

Da quando Giulia Salemi ha partecipato al Grande Fratello Vip, i rapporti tra lei e sua mamma sono molto cambiati. Fariba e Giulia vivevano quasi in simbiosi tanto che la stessa ragazza ne aveva parlato nella casa con i suoi nuovi amici. Quando però sia fuori che dentro la casa del Gf sono successe delle cose, Giulia ha iniziato a chiedersi se davvero avesse voglia di continuare con questo rapporto così morboso. Evidentemente ha scelto di prendersi del tempo, di allontanarsi e forse, complice anche la relazione con Francesco Monte, oggi finita, la ragazza si è allontanata da sua madre. Fariba ha raccontato di non aver sentito Giulia anche per giorni, di come il suo rapporto con lei sia cambiato negli ultimi mesi e ancora oggi si sfoga dalle pagine della rivista Spy.

LA MAMMA DI GIULIA SALEMI SI SFOGA SU SPY: ECCO COME SONO I LORO RAPPORTO OGGI

Dalle pagine della rivista Spy, Fariba, ha anche commentato la fine della storia tra sua figlia e Francesco Monte:

”Mia figlia mi ha impedito di darle consigli di cuore. Tutto ciò che le sta succedendo avviene all’oscuro della mia persona. Io rispetto la sua scelta, ma mi dispiace tanto. Monte? L’ho conosciuto, sì, ma sapevo che era troppo presto per fare annunci. Francesco se ha sbagliato, lo saprà“.

E ancora:

“Di certo la mia Giulia è una figlia d’oro, dai sentimenti puliti. Oggi non essere più a conoscenza delle sue cose, apprendere ciò che succede dalle storie su Instagram o ascoltare la sua voce in radio mi fa male“ .

Dalle parole di Fariba si capisce che lei e Giulia non hanno ancora parlato di quello che è successo con Francesco Monte e della fine di questa relazione.

”Amo Giulia, è la mia vita. Ma qualcosa è cambiato. Lei non vuole che entri nel suo cuore, nei fatti suoi, nelle sue confidenze. Tutta questa situazione mi provoca enorme dispiacere e dolore. La verità verrà fuori, ma spero per lei che da oggi in poi ci sia solo serenità nella sua vita“ .