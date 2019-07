Angela Nasti ufficializza la sua storia con il calciatore: pioggia di critiche

Abbiamo parlato a lungo di Angela Nasti dopo quello che è successo a Uomini e Donne. La tronista aveva scelto Alessio Campoli eppure pochi giorni dopo la loro conoscenza è terminata. Numerosi i rumors che si sono susseguiti riguardo alla vicenda e alla Nasti, in particolare. Angela è stata, infatti, molto criticata dal popolo del web e da tutti i fan del programma di Maria De Filippi. Nelle ultime ore però, la sorella della più nota Chiara, è di nuovo sotto giudizio. Il motivo? Angela Nasti ha praticamente ufficializzato la sua storia con un calciatore. Vediamo tutti i dettagli.

Angela Nasti allo scoperto con Kevin Bonifazi dopo Alessio Campoli: l’influencer si dice felice

La cronaca rosa già parlava di un particolare avvicinamento tra Angela Nasti e il noto calciatore Kevin Bonifazi. L’inizio della storia d’amore tra la ex tronista di Uomini e Donne e lo sportivo sembra ormai ufficiale. La “baby Nasti” si mostra su Instagram con un sorriso raggiante e scrive: “Mi sento così felice”. Il motivo di tutta questa felicità sarà proprio Kevin Bonifazi? Beh, il calciatore della serie A certo non ha risparmiato i commenti. “Ma che buona” sono state infatti le parole di Bonifazi sotto il post della Nasti. Commento che ha chiaramente scatenato i fan ma anche gli haters. C’è chi afferma che Angela ci ha visto lungo. C’è chi critica anche il calciatore. C’è chi addirittura vedrebbe già molto bene Angela Nasti e il suo Kevin alla prossima edizione di Temptation Island Vip. Potrebbe essere? Staremo sicuramente a vedere.

Angela Nasti colleziona critiche per la sua nuova relazione: Luigi Mastroianni la paragona a Sara Affi Fella

Angela Nasti non è nuova alle critiche, si potrebbe affermare. La giovane era già stata tempestate dagli haters dopo la fine della conoscenza con Alessio e aveva anche perso numerosi followers su Instagram. Questo nuovo scoop sembra essere un nuovo motivo per riaprire e ampliare la collezione di critiche dell’ex tronista. Ma a parlare della Nasti non è solo il pubblico di Uomini e Donne ma anche chi a Uomini e Donne ci ha partecipato. A intervenire sulla questione è stato, infatti, anche Luigi Mastroianni. Luigi ha paragonato Angela a Sara Affi Fella in quanto la Nasti starebbe facendo delle cose simili a quelle della sua ex. “29 maggio Ibiza, 15 giorni, serie A” ha scritto Luigi Mastroianni in una sua ig stories. “Io mi rivedo molto in Alessio” ha aggiunto poi Mastroianni taggando proprio Campoli.

Cosa ne pensate di tutta questa storia? Ha ragione Luigi Mastroianni? Angela Nasti sta facendo la stessa cosa che ha fatto Sara Affi Fella? Lei intanto si dice felice, nonostante le numerose critiche ricevute e nonostante le parole dell’ex protagonista di Uomini e Donne. Angela Nasti deciderà di replicare alla storia su Instagram di Luigi Mastroianni ed eviterà di paragonare le sue azioni a quelle del Sara Affi Fella gate? Non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti.