Antonella Clerici fa i nomi dei colleghi che le sono stati vicini in questa nuova delusione Rai (Foto)

Antonella Clerici è circondata da tanto affetto, non solo della sua famiglia e del pubblico che continua a seguirla sui social ma anche dei colleghi, ovvio non tutti (foto). Di quelli che le stanno accanto in questo periodo di delusioni la Clerici fa i nomi, si limita a citare Carlo Conti, Mara Venier, Lorella Cuccarini e Maria De Filippi. Certo sono di certo molto più numerosi, la lista di chi la sta supportando e le resta accanto è lunghissima ma la conduttrice nell’intervista al Corriere cita il grande affetto del suo storico fratellone e delle altre tre protagoniste della tv. Bellissimo leggere il nome di Maria De Filippi che non fa nemmeno parte della squadra Rai ma che immaginiamo vorrebbe Antonella a Mediaset. Manca il nome di Simona Ventura che però continuiamo a vedere tra i commenti in ogni post che la Clerici condivide. Di certo qualcuno non le avrà inviato nemmeno un messaggio ma fa parte della vita capire a lungo andare di chi ci si può fidare o meno. Noi aggiungiamo anche i tanti amici e preziosi collaboratori che in tanti anni de La prova del cuoco non hanno fatto mai mancare professionalità e presenza. Tra tutti Lorenzo Branchetti, Andrea Mainardi, Daniele Persegani, Mauro Improta e tanti altri ancora.

COLLEGHI VICINI E LONTANI AD ANTONELLA CLERICI, CHI SALE E CHI SCENDE

Non solo colleghi perché com’era prevedibile altri l’hanno contattata, di certo anche Mediaset: “In tanti, ma non faccio nomi. Mi ha fatto molto piacere, come quando stai con un fidanzato che non ti guarda più e incontri persone che ti fanno un sacco di complimenti. Ho ancora un anno di contratto, ma non mi piace ricevere il bonifico mensile senza fare niente: io voglio lavorare”. Potrebbe andare via dalla Rai ma resta sempre la prima scelta anche se sembra non ci sia spazio per lei.

Antonella Clerici vuole lavorare e non guadagnare senza fare niente

“Mi sembra comunque strano che non si trovi con 7 sere a disposizione una collocazione per me: significa che non vuoi trovarla. Tra l’altro io non sono in sostituzione di qualcuno, non voglio prendere il posto di qualcun altro” ha aggiunto giustamente amareggiata l’amatissima conduttrice.