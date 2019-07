Caterina Balivo festeggia il battesimo della figlia Cora con tutta la famiglia (Foto)

Non poteva essere che semplice la festa per il battesimo di Cora, la figlia di Caterina Balivo e Guido Maria Brera (foto). E’ la rivista Oggi che pubblica gli scatti della famiglia di Caterina Balivo al gran completo dopo il battesimo della piccola di casa. Cora ha 23 mesi ed è la secondogenita della conduttrice, nata cinque anni dopo il fratello, Guido Alberto. Nelle foto c’è anche Costanza che ha 14 anni ed è la figlia di Brera, nata dalle sue prime nozze, è lei che spinge il passeggino con la sorellina, abituata a farlo perché sembra viva con il suo papà. Felicissima la Balivo di avere una meravigliosa famiglia allargata. Vieni da me, il programma che Caterina Balivo ha condotto per la prima edizione nella scorsa stagione, è terminato a giugno, il tempo di organizzarsi e a Roma Cora ha ricevuto il sacramento del battesimo. La secondogenita della splendida napoletana è nata ad agosto del 2017 ma solo adesso stata battezzata. La cerimonia si è svolta a Roma, città in cui ormai la Balivo si è trasferita con tutta la famiglia, una scelta non semplice ma alla fine pienamente soddisfacente.

LE FOTO DELLA FAMIGLIA DI CATERINA BALIVO DOPO IL BATTESIMO DI CORA

Non c’è dubbio che la famiglia sia al primo posto nella sua scala e che sia sempre beata tra i suoi bambini, fiera del legame che ha instaurato con i figli di Brera, sia con Costanza che con Roberto. Una serata speciale per il battesimo festeggiato in centro in un ristorante dietro via del Corso. Semplicità e allegria, basta l’amore per Caterina Balivo, proprio come è accaduto per il suo matrimonio organizzato in pochissimo tempo e con pochissimi invitati a Capri.

Dopo il battesimo la conduttrice è partita per le sospirate vacanze e dopo Ischia adesso è a Capri nella bellissima casa dove tornano ogni estate. Le foto di Caterina Balivo in vacanza a Capri.